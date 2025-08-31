Tormenta de Santa Rosa: las localidades de la provincia donde más llovió

La intensa tormenta de Santa Rosa que se desató en la noche del sábado provocó un diluvio histórico en varias localidades del sudeste cordobés. Según los registros oficiales de las últimas 24 horas, Cruz Alta fue la ciudad más afectada, con 332,3 milímetros acumulados, un valor excepcional que generó complicaciones en la zona.

Otras localidades que también registraron lluvias extraordinarias fueron Bell Ville, con 232 mm; el Paseo Sustentable Camilo Aldao, con 213 mm; General Roca, con 199,8 mm; y Monte Buey junto a Los Zorros, ambos con 195,8 mm. En tanto, Inriville acumuló 187,8 mm, Arroyo Algodón llegó a 181 mm y Los Surgentes sumó 176,8 mm.

El listado de las 20 localidades más afectadas se completa con Marcos Juárez (171,8 mm), Las Junturas (162,6 mm), Santa Rosa de Calamuchita – Acipro (162,6 mm), Ordóñez (161,4 mm), Las Varillas (159,6 mm en el Este y 148 mm en el Oeste), Chilibroste (159 mm), Estancia San Isidro – Canal Florentino (154,4 mm), Ballesteros (150 mm), Justiniano Posse (149,8 mm) y Listello (147,2 mm).

Las cifras, actualizadas hasta las 9:15 de este domingo, confirman que la tormenta de Santa Rosa tuvo un impacto particularmente fuerte en el sudeste de la provincia, con acumulados que superaron en pocas horas lo que suele llover en varios meses.