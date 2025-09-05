Todo lo que hay que saber sobre la veda por las elecciones bonaerenses

FOTO: Los votantes pasan por las urnas.

De cara a las elecciones legislativas que se celebrarán este domingo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, este viernes a las 8 de la mañana comienza a regir la veda electoral, un período en el que se restringen una serie de actividades públicas y políticas para garantizar un clima de reflexión en la antesala de la votación.

¿Cuándo empieza y cuándo termina la veda?

Inicio: Viernes 5 de septiembre a las 8.

Fin: Domingo 7 de septiembre a las 21, tres horas después del cierre de los comicios.

Qué no se puede hacer: las prohibiciones principales

Durante el período de veda, quedan prohibidas las siguientes actividades:

Actos y propaganda: Realizar actos públicos de campaña, hacer proselitismo, repartir boletas, abrir locales partidarios y publicar avisos en medios.

Redes sociales: Postear en redes sociales o realizar cualquier actividad online con el fin de promover el voto por un candidato en particular.

Encuestas: Publicar o difundir los resultados de sondeos y encuestas preelectorales.

Venta de alcohol: Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas desde las 20 del sábado y hasta el cierre de la veda.

Espectáculos: Realizar espectáculos masivos al aire libre o en recintos cerrados, como fiestas, eventos deportivos o funciones teatrales.

Portación de armas: Está prohibida para los ciudadanos durante todo el período de veda.

¿Hasta qué hora no se pueden difundir los resultados?

La legislación electoral establece que los resultados de los comicios, ya sean de boca de urna o del escrutinio provisorio, solo pueden comenzar a difundirse a partir de las 21 del domingo, una vez cumplidas las tres horas desde el cierre de la votación.