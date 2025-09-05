En vivo

Radioinforme 3

Miguel Clariá

Argentina

En vivo

Radioinforme 3

Hernán, Sergio y Luis

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Todo lo que hay que saber sobre la veda por las elecciones bonaerenses

Se extiende hasta el domingo a las 21. No se podrán realizar actos, vender alcohol ni difundir encuestas.

05/09/2025 | 06:45Redacción Cadena 3

FOTO: Los votantes pasan por las urnas.

De cara a las elecciones legislativas que se celebrarán este domingo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, este viernes a las 8 de la mañana comienza a regir la veda electoral, un período en el que se restringen una serie de actividades públicas y políticas para garantizar un clima de reflexión en la antesala de la votación.

¿Cuándo empieza y cuándo termina la veda?

Inicio: Viernes 5 de septiembre a las 8.

Fin: Domingo 7 de septiembre a las 21, tres horas después del cierre de los comicios.

Qué no se puede hacer: las prohibiciones principales

Durante el período de veda, quedan prohibidas las siguientes actividades:

Actos y propaganda: Realizar actos públicos de campaña, hacer proselitismo, repartir boletas, abrir locales partidarios y publicar avisos en medios.

Redes sociales: Postear en redes sociales o realizar cualquier actividad online con el fin de promover el voto por un candidato en particular.

Encuestas: Publicar o difundir los resultados de sondeos y encuestas preelectorales.

Venta de alcohol: Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas desde las 20 del sábado y hasta el cierre de la veda.

Espectáculos: Realizar espectáculos masivos al aire libre o en recintos cerrados, como fiestas, eventos deportivos o funciones teatrales.

Portación de armas: Está prohibida para los ciudadanos durante todo el período de veda.

¿Hasta qué hora no se pueden difundir los resultados?

La legislación electoral establece que los resultados de los comicios, ya sean de boca de urna o del escrutinio provisorio, solo pueden comenzar a difundirse a partir de las 21 del domingo, una vez cumplidas las tres horas desde el cierre de la votación.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho