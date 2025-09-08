Terrible choque múltiple cerca de Pilar: un muerto y varios heridos
La víctima tenía 38 años y guiaba un Fiat Uno.
08/09/2025 | 08:00Redacción Cadena 3
FOTO: Así quedaron los vehículos tras el impacto.
Un grave accidente de tránsito ocurrió este domingo a la noche en la ruta nacional 9 a la altura de la localidad cordobesa de Pilar, dejando como saldo el fallecimiento de un hombre de 38 años.
El hecho, que involucró a tres vehículos, movilizó a personal policial y servicios de emergencia, quienes constataron la tragedia en el lugar.
Según el parte policial, el hombre fallecido conducía un Fiat Uno cuando, por causas que aún se investigan, colisionó con una camioneta Chevrolet S10, ocupada por un hombre de 67 años y una mujer de 66 años, y una Ford Ecosport, en la que viajaban cinco personas: cuatro adultos y un menor.
El impacto fue devastador, resultando en el deceso del conductor del Fiat Uno. Los ocupantes de los otros vehículos resultaron con heridas de diversa consideración.
