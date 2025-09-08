En vivo

Sociedad

Terrible choque múltiple cerca de Pilar: un muerto y varios heridos

La víctima tenía 38 años y guiaba un Fiat Uno. 

08/09/2025 | 08:00Redacción Cadena 3

FOTO: Así quedaron los vehículos tras el impacto.

FOTO: Así quedaron los vehículos tras el impacto.

Un grave accidente de tránsito ocurrió este domingo a la noche en la ruta nacional 9 a la altura de la localidad cordobesa de Pilar, dejando como saldo el fallecimiento de un hombre de 38 años.

El hecho, que involucró a tres vehículos, movilizó a personal policial y servicios de emergencia, quienes constataron la tragedia en el lugar.

Según el parte policial, el hombre fallecido conducía un Fiat Uno cuando, por causas que aún se investigan, colisionó con una camioneta Chevrolet S10, ocupada por un hombre de 67 años y una mujer de 66 años, y una Ford Ecosport, en la que viajaban cinco personas: cuatro adultos y un menor.

El impacto fue devastador, resultando en el deceso del conductor del Fiat Uno. Los ocupantes de los otros vehículos resultaron con heridas de diversa consideración.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un grave accidente de tránsito dejó un fallecido y varios heridos en la ruta nacional 9.

¿Quiénes estuvieron involucrados? Un hombre de 38 años que conducía un Fiat Uno, una pareja de 67 y 66 años en una Chevrolet S10, y cinco personas en una Ford Ecosport.

¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente ocurrió este domingo a la noche.

¿Dónde tuvo lugar el accidente? En la ruta nacional 9, a la altura de la localidad de Pilar, Córdoba.

¿Cómo se desarrollaron los hechos? El Fiat Uno colisionó con una Chevrolet S10 y una Ford Ecosport, resultando en el deceso del conductor del Fiat Uno.

¿Por qué se produjo el accidente? Las causas del accidente aún se están investigando.

