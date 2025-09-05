Tendencia de primavera: la prenda que vuelve a cambiar las reglas del juego

FOTO: Cuál es la nueva tendencia en jeans para esta primavera (imagen creada con IA).

La primavera de 2025 marcó un giro notable en el mundo de la moda: el regreso de los jeans ajustados.

Esta tendencia, que desplazó a los modelos anchos que dominaron las últimas temporadas, prioriza un nuevo equilibrio entre comodidad y funcionalidad, sin sacrificar el estilo.

Los principales diseñadores europeos apostaron por cortes que realzan la figura de manera natural.

A diferencia de los modelos oversize, los jeans ajustados no añaden volumen ni pliegues, lo que permite estilizar la silueta. Esta característica los convierte en la prenda ideal para combinar con partes superiores más holgadas, como blazers amplios, sweaters con puños marcados o tapados largos, creando un contraste visual que moderniza cualquier atuendo.

Versatilidad y elegancia: las claves de un regreso triunfal

Los jeans ajustados se consolidaron como una pieza versátil y fácil de combinar. Para alargar visualmente las piernas, se lucen con botas altas.

Los blazers estructurados aportan elegancia, mientras que los tapados largos añaden un toque de sofisticación. Para un estilo fresco y natural, las camisas de lino o algodón son la opción perfecta, y los sweaters oversize crean un equilibrio de volúmenes muy actual.

En cuanto a los colores, los diseñadores se inclinaron por tonos oscuros y lavados sutiles, dejando de lado los desgastes extremos y los colores claros que definieron a la tendencia anterior.

Esta elección cromática subraya una búsqueda por prendas más refinadas que se adaptan mejor a un estilo pulido.

En definitiva, la moda de 2025 se define por la búsqueda de cortes que definan la silueta sin sacrificar la comodidad.

Con este retorno, los jeans ajustados se establecen como la nueva pieza fundamental del vestuario de primavera, demostrando que la elegancia y la funcionalidad pueden coexistir a la perfección.