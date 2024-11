Tajante: qué dijo el mánager de Colapinto tras la cita con la China Suárez

Franco Colapinto y Eugenia "la China” Suárez se convirtieron en el centro de atención durante el fin de semana tras ser vistos paseando juntos a la salida de un popular restaurante en Madrid. La imagen de ambos, que mostró una conexión cercana, desató un intenso debate en las redes sociales.

La actriz de 32 años y el piloto de 21 provocaron una discusión sobre la diferencia de 11 años que los separa. Los usuarios no solo comentaron sobre su relación, sino que también acusan a la exCasi Ángeles de estar “detrás del chico del momento”.

El video del encuentro generó una ola de críticas hacia Colapinto y su equipo, quienes fueron señalados por “no cuidar” al joven piloto en un momento crucial de su carrera con Williams. La presión mediática se intensifica y las opiniones se dividen.

Jamie Campbell-Walter, representante de Colapinto, responde a las críticas en redes sociales. En un mensaje contundente, se dirige a los detractores del piloto: “Escuchen con atención porque solo lo diré una vez: dejen de opinar, dejen de insultar y de decirnos cómo debemos hacer nuestro trabajo. Me ocuparé de ello y no necesito más comentarios”.

La intervención de Campbell-Walter no solo busca defender a su representado, sino que también genera otra ola de polémica. Se refiere al encuentro entre Colapinto y la China Suárez como un “error” que no se repetirá. “Estuve aquí mucho antes de que cualquiera de ustedes apoyara a Franco y estaré aquí mucho después. Todos cometemos errores y él aprenderá de ellos. Centrémonos en Las Vegas y en las carreras, pero para eso necesito que todos se callen”, concluye.

