Somos Pymes Summit Competitividad llega a Córdoba el 3 de septiembre

FOTO: Una jornada para que los empresarios se capaciten

El próximo 3 de septiembre Córdoba será sede del Summit de Competitividad organizado por Somos Pymes, un evento que reunirá a 500 empresarios en el Hotel Quorum. Está previsto que asistan destacados disertantes que abordarán temas relevantes para la modernización y el éxito empresarial.

Chris Dátola, fundador de Somos Pymes, expresó a Cadena 3 su entusiasmo: "Estamos muy contentos y muy felices de volver a Córdoba con un evento de Somos Pymes, en este caso Competitividad Pymes". Durante el evento, se tratarán dos ejes principales: la parte exógena, que incluye factores políticos y económicos, y la parte endógena, centrada en decisiones empresariales cotidianas como inversiones en tecnología y optimización de costos.

Algunas de las figuras destacadas que participarán son Martín Redrado, Emmanuel Álvarez Agis, Damián Di Pace, entre otros, así como el Ministro de Producción de Córdoba, Pedro Dellarossa, y el Diputado Nacional De Loredo. Dátola agregó: "Carlos Pagni se suma como un analista político agudo para involucrar la perspectiva electoral".

Las entradas son pagas y los interesados pueden inscribirse hasta el 2 de septiembre o hasta agotar entradas, disponibles haciendo click aquí.

Dátola recordó que el evento se llevará a cabo desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, incluyendo rondas de networking exclusivas.

Informe de Alejandro Bustos