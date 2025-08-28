Somos Pymes Summit Competitividad llega a Córdoba el 3 de septiembre
Más de 10 disertantes detacados y 500 empresarios se reunirán para discutir modernización y éxito empresarial.
28/08/2025 | 17:01Redacción Cadena 3
FOTO: Una jornada para que los empresarios se capaciten
-
Audio. El Summit de Competitividad Pymes llega a Córdoba el 3 de septiembre
Viva la Radio
El próximo 3 de septiembre Córdoba será sede del Summit de Competitividad organizado por Somos Pymes, un evento que reunirá a 500 empresarios en el Hotel Quorum. Está previsto que asistan destacados disertantes que abordarán temas relevantes para la modernización y el éxito empresarial.
Chris Dátola, fundador de Somos Pymes, expresó a Cadena 3 su entusiasmo: "Estamos muy contentos y muy felices de volver a Córdoba con un evento de Somos Pymes, en este caso Competitividad Pymes". Durante el evento, se tratarán dos ejes principales: la parte exógena, que incluye factores políticos y económicos, y la parte endógena, centrada en decisiones empresariales cotidianas como inversiones en tecnología y optimización de costos.
/Inicio Código Embebido/
Crisis y oportunidades económicas. Caputo a pymes: Un cambio de modelo requiere eficiencia e inversión continua
Luis Caputo, ministro de Economía, destacó la necesidad de un cambio mental en las pymes para mejorar la eficiencia y fomentar la inversión en el nuevo escenario económico del país.
/Fin Código Embebido/
Algunas de las figuras destacadas que participarán son Martín Redrado, Emmanuel Álvarez Agis, Damián Di Pace, entre otros, así como el Ministro de Producción de Córdoba, Pedro Dellarossa, y el Diputado Nacional De Loredo. Dátola agregó: "Carlos Pagni se suma como un analista político agudo para involucrar la perspectiva electoral".
Las entradas son pagas y los interesados pueden inscribirse hasta el 2 de septiembre o hasta agotar entradas, disponibles haciendo click aquí.
Dátola recordó que el evento se llevará a cabo desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, incluyendo rondas de networking exclusivas.
Informe de Alejandro Bustos
Lectura rápida
¿Qué evento se llevará a cabo en Córdoba? El Summit de Competitividad organizado por Somos Pymes.
¿Quién es el fundador de Somos Pymes? Chris Dátola es el fundador de Somos Pymes.
¿Cuándo se realizará el evento? El evento se llevará a cabo el 3 de septiembre.
¿Dónde se realizará el Summit? En el Hotel Quorum en Córdoba.
¿Cómo pueden inscribirse los interesados? Pueden inscribirse hasta el 2 de septiembre o hasta agotar entradas en el sitio web de Somos Pymes.