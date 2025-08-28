En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Somos Pymes Summit Competitividad llega a Córdoba el 3 de septiembre

Más de 10 disertantes detacados y 500 empresarios se reunirán para discutir modernización y éxito empresarial.

28/08/2025 | 17:01Redacción Cadena 3

FOTO: Una jornada para que los empresarios se capaciten

  1.

    Audio. El Summit de Competitividad Pymes llega a Córdoba el 3 de septiembre

    Viva la Radio

    Episodios

El próximo 3 de septiembre Córdoba será sede del Summit de Competitividad organizado por Somos Pymes, un evento que reunirá a 500 empresarios en el Hotel Quorum. Está previsto que asistan destacados disertantes que abordarán temas relevantes para la modernización y el éxito empresarial.

Chris Dátola, fundador de Somos Pymes, expresó a Cadena 3 su entusiasmo: "Estamos muy contentos y muy felices de volver a Córdoba con un evento de Somos Pymes, en este caso Competitividad Pymes". Durante el evento, se tratarán dos ejes principales: la parte exógena, que incluye factores políticos y económicos, y la parte endógena, centrada en decisiones empresariales cotidianas como inversiones en tecnología y optimización de costos

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Algunas de las figuras destacadas que participarán son Martín Redrado, Emmanuel Álvarez Agis, Damián Di Pace, entre otros, así como el Ministro de Producción de Córdoba, Pedro Dellarossa, y el Diputado Nacional De Loredo. Dátola agregó: "Carlos Pagni se suma como un analista político agudo para involucrar la perspectiva electoral".

Las entradas son pagas y los interesados pueden inscribirse hasta el 2 de septiembre o hasta agotar entradas, disponibles haciendo click aquí.

Dátola recordó que el evento se llevará a cabo desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, incluyendo rondas de networking exclusivas.

Informe de Alejandro Bustos

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo en Córdoba? El Summit de Competitividad organizado por Somos Pymes.

¿Quién es el fundador de Somos Pymes? Chris Dátola es el fundador de Somos Pymes.

¿Cuándo se realizará el evento? El evento se llevará a cabo el 3 de septiembre.

¿Dónde se realizará el Summit? En el Hotel Quorum en Córdoba.

¿Cómo pueden inscribirse los interesados? Pueden inscribirse hasta el 2 de septiembre o hasta agotar entradas en el sitio web de Somos Pymes.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho