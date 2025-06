Caputo a pymes: Un cambio de modelo requiere eficiencia e inversión continua

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que es “sano y absolutamente razonable” aceptar un déficit en la cuenta corriente de dólares de la Argentina y destacó la importancia de un “cambio de modelo”. Dirigiéndose a los empresarios de pymes, subrayó la necesidad de “ser cada vez más eficientes e invertir” para adaptarse a las nuevas realidades del mercado.

El ministro argumentó que el desequilibrio en la balanza de pagos se origina en un aumento de la inversión y la demanda externa, que está en línea con el “crecimiento” del nivel de actividad. Esta afirmación buscó responder a las críticas recibidas por el saldo negativo en la cuenta corriente, que, según datos del Indec, superó los US$ 5.000 millones en el primer trimestre del año.

Caputo enfatizó: “No es que no le prestamos atención (al rojo de dólares), pero hago esta explicación para que entiendan y no se dejen seguir engañando por gente que no entiende o tiene otros objetivos” , refiriéndose al auditorio que incluía numerosos pequeños y medianos empresarios durante el congreso Somos Pymes en La Rural.

Además, el ministro subrayó que el déficit “ya no financia más el rojo del sector público, sino que es del sector privado” . A su juicio, esta situación era “obvia” y, considerando la historia económica argentina, era “absolutamente razonable para un país que estaba totalmente descapitalizado”.

Respecto a las críticas de economistas como Carlos Melconian y Rodolfo Santángelo acerca de un retraso cambiario, Caputo desafió: “El tipo de cambio flota. Si a cualquiera le parece que está barato, puede ir y comprar” .

El ministro expuso que “en la Argentina nunca hubo orden macroeconómico, fiscal y monetario por decisión política. Los que creen que es algo que ya vimos, sepan que no lo vivimos” . Caputo recordó que el país había presentado déficit fiscal en 113 de los últimos 124 años y que las estrategias para financiar ese déficit se tradujeron en inflación y defaults.

Continuó su análisis, asegurando que “los episodios donde ha habido cierto orden macro” han ocurrido “inmediatamente después de gatillar una crisis”, mencionando la salida de la Convertibilidad en 2001. Explicó: “Cuando se gatilla una crisis, el ajuste lo hace el mercado. No son momentos de convicción política de tener orden fiscal y monetario; se llegaba por accidente y no por vocación” .

Reiteró que “la gran diferencia ahora es que evitamos esa crisis y le hicimos pagar el costo del ajuste al sector público”.

“Cambien el chip”

Dirigiéndose a los cientos de empresarios presentes, Caputo exclamó: “Tienen que cambiar el chip” . Hizo hincapié en que, “hasta hace 18 meses, el negocio era sobrestockearse y esperar, porque una devaluación iba a poder fijar el precio en cualquier lado, y se lo iban a convalidar porque no había referencias”.

Aseguró que este tipo de decisiones permitieron el surgimiento de “negocios que no funcionaban bien” y remarcó que su objetivo es fomentar “más competencia” en el sector privado, una propuesta que está alineada con el nuevo enfoque económico del presidente Javier Milei.

Caputo resaltó que “vamos a bajar impuestos, desregular y abrir paulatinamente la competencia para que la gente pueda beneficiarse de bienes de mejor calidad a mejor precio. Eso es lo que estamos haciendo” , y recordó que hay un panorama de inversión estancada en el país durante mucho tiempo, donde el enfoque estuvo más orientado a lo financiero que a lo comercial.