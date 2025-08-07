Seis planetas se alinearán este mes: cuándo será y cómo podremos verlos

Este mes de agosto de 2025, que recién comienza, promete ser inolvidable para los aficionados a la astronomía en todo el mundo.

Al menos tres eventos celestes destacados iluminarán el cielo nocturno, con un momento culminante el próximo domingo 10, cuando se produzca una alineación única de seis planetas: Mercurio, Júpiter, Venus, Urano, Neptuno y Saturno.

Este fenómeno, conocido como "parada planetaria", describe la aparición simultánea de varios planetas en una misma porción del firmamento, creando un espectáculo visual muy esperado.

Cuatro de estos planetas serán visibles a simple vista, mientras que Urano y Neptuno requerirán binoculares o telescopios para ser admirados.

Se trata de una oportunidad única que no se repetirá hasta febrero de 2026.

Precisiones sobre el evento del 10 de agosto

El alineamiento será observable en todo el planeta, comenzando aproximadamente una hora antes del amanecer. Mercurio aparecerá primero, seguido de Venus y Júpiter, mientras que Saturno, Urano y Neptuno se ubicarán más altos en el cielo.

Para disfrutarlo plenamente, se recomienda buscar un lugar con poca contaminación lumínica y una vista despejada del horizonte.

La aplicación gratuita Star Walk 2, con su herramienta "Planet Walk", facilitará identificar los planetas según la ubicación del observador.

Mercurio: Visible cerca del Sol en la constelación de Cáncer.

Júpiter: Segundo planeta más brillante, en Géminis.

Venus: El "lucero del alba", cercano a Júpiter el 12 de agosto.

Saturno: Destacará por su brillo dorado, cerca de Neptuno.

Urano: Identificable con binoculares en Tauro.

Neptuno: Requiere binoculares potentes en Piscis.

Luna llena y lluvia de meteoros: Atractivos adicionales

El 9 de agosto, la Luna llena de Esturión alcanzará su máximo brillo, añadiendo un toque especial al cielo, aunque su luminosidad podría dificultar la observación de Neptuno.

Entre el 12 y el 13 de agosto, la lluvia de meteoros Perseidas llegará a su pico, ofreciendo "estrellas fugaces" que complementarán el espectáculo planetario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Consejos para la observación

Para sacarle el máximo provecho, se sugiere: elegir un lugar oscuro, lejos de luces artificiales.

Usar aplicaciones como Star Walk 2 para guiarse.

Comenzar a observar una hora antes del amanecer.

Este evento no solo es un deleite visual, sino también una invitación a reflexionar sobre nuestro lugar en el cosmos. Con la preparación adecuada, la alineación del 10 de agosto, junto a la Luna llena y las Perseidas, promete un mes inolvidable para los amantes del cielo estrellado.