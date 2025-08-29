Se inauguró la segunda sucursal de Naldo en Córdoba: conocé todos los detalles

FOTO: Se inauguró la segunda sucursal de Naldo en Córdoba: conoce todos los detalles

Naldo, la reconocida cadena de electrodomésticos y tecnología, continúa su expansión federal con la apertura de su segunda sucursal en la ciudad de Córdoba, la décima en la provincia, consolidando su presencia en uno de los mercados más estratégicos de Argentina.

El nuevo local, ubicado en Peatonal 9 de Julio 76, en pleno centro comercial, fue inaugurado este jueves 28 de agosto con la presencia de directivos de la compañía y una propuesta que combina innovación, promociones y facilidades para los clientes.

La sucursal cuenta con 485 m² de superficie de ventas, distribuidos en tres plantas, además de un depósito equipado con tecnología de punta para garantizar un servicio eficiente.

Con esta apertura, Naldo suma más de 4.000 m² de infraestructura en Córdoba, entre locales, depósitos y un nodo logístico, fortaleciendo su estrategia omnicanal.

El nuevo punto de venta, que incluye un espacio de pick up con estacionamiento propio, emplea a 22 colaboradores, elevando a 50 el número de trabajadores de la empresa en la ciudad.

“Esta apertura reafirma nuestro compromiso con Córdoba, una provincia clave para Naldo. Queremos estar más cerca de las familias cordobesas, ofreciendo productos de calidad, tecnología y soluciones con el respaldo de una marca de confianza”, destacaron los directivos presentes en el evento: Luciano Ares (Gerente de Marketing), Marcelo Nanti (Gerente Comercial), Rodolfo Guazzaroni (Gerente General), Damián Ceballos (Gerente Regional) y Diego Clemente (Gerente de Obras).

Promociones y beneficios para los clientes

La nueva sucursal abrió sus puertas con descuentos exclusivos, promociones para los primeros clientes y sorteos semanales que se promocionan a través de las redes oficiales de la marca (@naldo_digital).

Naldo, sponsor oficial de la Selección Argentina, ofrece financiación atractiva: hasta 24 cuotas fijas con su Crédito Personal Credinaldo y hasta 18 cuotas sin interés con todas las tarjetas, facilitando el acceso a productos de tecnología, hogar y rodados.

“Este local en el corazón de Córdoba nos permite potenciar la experiencia de compra omnicanal, combinando la atención en tienda con la comodidad de retiros y entregas rápidas”, señalaron desde la compañía.

La apertura refuerza el posicionamiento de Naldo como “un amigo de la casa”, con una propuesta que busca acercar soluciones a las necesidades de los cordobeses.

La comunidad está invitada a visitar el nuevo local en Peatonal 9 de Julio 76, conocer sus instalaciones y participar de las promociones vigentes.

Con 98 tiendas en Argentina y un plan de expansión a paso firme, Naldo consolida su liderazgo en el mercado nacional, apostando por la innovación y la cercanía con sus clientes.