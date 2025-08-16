En vivo

Sociedad

Santiago Maratea cierra la colecta solidaria del Hospital Vilela

El influencer estará este sábado en el Hospital Vilela de Rosario para cerrar la colecta que financiará la construcción de una Sala de Día destinada a niños que reciben tratamientos oncológicos.

16/08/2025 | 10:58Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: La campaña solidaria fue lanzada en agosto de 2024.

Este sábado a las 14 horas, el influencer y conductor Santiago Maratea estará presente en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela de Rosario para cerrar la colecta que permitirá construir una Sala de Día destinada a pacientes oncológicos infantiles. La iniciativa busca mejorar la calidad de vida de los niños que atraviesan tratamientos de alta complejidad, ofreciéndoles un espacio adaptado para jugar, divertirse y transitar de manera más llevadera su estadía en el hospital.

La campaña solidaria, lanzada en agosto de 2024, se propuso recaudar alrededor de 500 mil dólares bajo la consigna de que “un millón de personas pongan 700 pesos”. Con el apoyo masivo de la comunidad y las redes sociales, la convocatoria tuvo un fuerte impacto y logró despertar adhesión tanto de pacientes como de familiares y ciudadanos que destacaron la labor del Vilela, considerado el hospital de referencia para la atención pediátrica en Rosario y la región.

Durante el proceso, Maratea compartió su motivación personal para llevar adelante la colecta, marcada por la reciente pérdida de su padre a causa del cáncer. “Pensar que hay nenes que pasan meses y hasta años recibiendo este tratamiento, y que puedan hacerlo en un lugar adaptado para jugar, me conmueve profundamente”, expresó al anunciar la iniciativa. 

La construcción de la nueva Sala de Día en el Vilela se inspira en un modelo implementado en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, pensado especialmente para pacientes pediátricos. La expectativa es que el nuevo espacio no solo alivie la carga emocional de los tratamientos, sino que también refuerce el compromiso del hospital público con la atención integral y humana de los niños. Con la presencia de Maratea, este sábado se dará un paso clave en ese camino solidario.

