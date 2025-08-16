Administración pública: detectaron certificados de salud falsos

La Secretaría de Función Pública, junto con la Subsecretaría de Higiene y Salud de los Trabajadores, detectó la presentación de certificados médicos apócrifos en distintos organismos del Estado provincial. La falsedad de los documentos fue confirmada por los propios profesionales de la salud cuyos nombres figuraban como emisores. Ante esta situación, se iniciaron sumarios administrativos y, en algunos casos, los empleados implicados ya no forman parte de la administración pública.

Según se informó, hasta el momento fueron identificados 11 casos que involucran a agentes del Ministerio de Salud, Obras Públicas, Educación, Igualdad y Desarrollo Humano, así como del Iapos. En este último organismo, la empleada denunciada presentó su renuncia tras conocerse la irregularidad. En el Ministerio de Obras Públicas, en tanto, uno de los sumarios ya concluyó con la suspensión del agente involucrado, mientras que los demás expedientes continúan en trámite.

El procedimiento de detección se inicia a partir de los controles regulares que realiza la Subsecretaría de Higiene y Salud de los Trabajadores. Allí, los médicos consignados en los certificados son convocados para verificar su autenticidad. Una vez confirmada la falsedad, la Secretaría de Función Pública deriva los casos a las asesorías jurídicas de cada dependencia para dar inicio a los sumarios correspondientes, tal como lo establece el marco legal vigente.

“Estas medidas son producto de los controles que desde el Estado se están realizando para reducir el ausentismo”, señaló la secretaria de Recursos Humanos y Función Pública, Malena Azario. La funcionaria remarcó además que se trabaja en la transformación de los sistemas de control, con el objetivo de proteger la salud de los trabajadores y, al mismo tiempo, garantizar un servicio eficiente a la ciudadanía sin recargar las áreas afectadas por el ausentismo.

El Estatuto General del Personal de la Administración Pública (Ley 8529) establece que los agentes estatales están sujetos a sanciones que pueden ir desde un apercibimiento hasta la exoneración, según la gravedad y reiteración de la falta. En este marco, las autoridades adelantaron que se continuará con las investigaciones para determinar las responsabilidades en cada caso y aplicar las medidas disciplinarias correspondientes.