Santa Fe incorporará su primer avión hidrante para combatir incendios forestales

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe lanzó una licitación pública internacional para la adquisición del primer avión hidrante estatal, que estará destinado al combate de incendios forestales en el territorio provincial. La compra cuenta con un presupuesto oficial de 5.500 millones de pesos y la apertura de sobres con las ofertas económicas será el próximo 15 de mayo a las 12:00.

La aeronave estará asignada a la Dirección Provincial de Movilidad y Aeronáutica, dependiente del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública. Su función principal será el apoyo a las tareas de combate de incendios, tanto en la fase inicial como en operaciones extendidas, complementando el trabajo de los brigadistas en tierra.

Características técnicas

Según los requisitos técnicos especificados en el pliego, se trata de un monomotor turbohélice, monoplano de ala baja, con estructura metálica, configuración biplaza en tándem y capacidades anfibias. El avión deberá contar con flotadores con tren de aterrizaje retráctil, lo que permitirá su operación desde cuerpos de agua y pistas no preparadas.

Tendrá una tolva con capacidad mínima de 3.000 litros y un sistema de descarga de última generación, con compuerta programable. Podrá operar en entornos de infraestructura limitada, como aeródromos rurales, caminos de tierra o rampas junto al agua. Se prevé un tiempo de respuesta operativo menor a 10 minutos desde la solicitud de intervención.

Rendimiento y operatividad

La aeronave deberá presentar una distancia de despegue no superior a los 2.300 pies con peso máximo, un régimen de ascenso mínimo de 800 pies por minuto y una velocidad de crucero no menor a 170 nudos. Además, deberá tener un alcance en crucero económico de al menos 1.200 kilómetros y una autonomía no inferior a tres horas. La velocidad de trabajo se ubicará entre los 100 y 110 nudos, mientras que las velocidades de pérdida deberán mantenerse dentro de los rangos establecidos para garantizar estabilidad en diferentes fases del vuelo, tanto con flaps retraídos como extendidos y en condiciones de aterrizaje sin carga.

El avión contará con cabina reforzada, sistemas de navegación GPS y comunicación, iluminación LED, sirena-megáfono, aire acondicionado y calefacción. Incluirá también airbags, sistema de detección de incendios en el motor, protección contra rayos, y una toma de carga de agua de 3 pulgadas. El diseño exterior será de color amarillo de alta visibilidad, con líneas laterales azules, para facilitar su identificación en operaciones aéreas.