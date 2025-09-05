FOTO: Santa Cruz: volcó un micro que se dirigía a Comodoro Rivadavia y hay varios heridos

Un micro que se dirigía a Comodoro Rivadavia, provincia de Río Gallegos, volcó esta madrugada en la circunvalación frente a la empresa FRÍOSUR, entre el supermercado mayorista Diarco y la rotonda a Cañadón Seco en Caleta Olivia y hubo varios heridos.

El accidente ocurrió cerca de las 5 de la madrugada de este viernes en Caleta Olivia. El micro venía de Río Gallegos hacia Comodoro Rivadavia, el cual viajaban 30 personas y hay heridos entre ellos.

Algunas de las personas que estaban graves, no se supo con precisión la cantidad exacta, fueron derivadas al hospital Pedro Tardivo de Caleta Olivia.

El vehículo de transporte de pasajeros chocó contra los retenes de cemento de la circunvalación provocando su vuelco sobre un zanjón.

Por el momento, se desconocen las causas del siniestro y si la ruta fue despejada para que continúe la circulación habitual.