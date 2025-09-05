En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Santa Cruz: volcó un micro que se dirigía a Comodoro Rivadavia y hay varios heridos

Por el momento, se desconocen las causas del siniestro y si la ruta fue despejada.

05/09/2025 | 13:42Redacción Cadena 3

FOTO: Santa Cruz: volcó un micro que se dirigía a Comodoro Rivadavia y hay varios heridos

Un micro que se dirigía a Comodoro Rivadavia, provincia de Río Gallegos, volcó esta madrugada en la circunvalación frente a la empresa FRÍOSUR, entre el supermercado mayorista Diarco y la rotonda a Cañadón Seco en Caleta Olivia y hubo varios heridos.

El accidente ocurrió cerca de las 5 de la madrugada de este viernes en Caleta Olivia. El micro venía de Río Gallegos hacia Comodoro Rivadavia, el cual viajaban 30 personas y hay heridos entre ellos.

Algunas de las personas que estaban graves, no se supo con precisión la cantidad exacta, fueron derivadas al hospital Pedro Tardivo de Caleta Olivia.

El vehículo de transporte de pasajeros chocó contra los retenes de cemento de la circunvalación provocando su vuelco sobre un zanjón.

Por el momento, se desconocen las causas del siniestro y si la ruta fue despejada para que continúe la circulación habitual.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Caleta Olivia? Un micro que se dirigía a Comodoro Rivadavia volcó en la circunvalación.

¿Quiénes se vieron afectados? Aproximadamente 30 personas viajaban en el micro y varios resultaron heridos.

¿Cuándo sucedió el accidente? El vuelco tuvo lugar cerca de las 5 de la madrugada del viernes.

¿Dónde ocurrió el siniestro? En la circunvalación frente a la empresa FRÍOSUR en Caleta Olivia.

¿Qué se sabe sobre los heridos? Algunas personas graves fueron llevadas al hospital Pedro Tardivo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho