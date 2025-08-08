San Juan: hallan un feto de cinco meses en avanzado estado de descomposición
La Comisaría N°12 de Valle Fértil y la Fiscalía comenzaron una investigación para encontrar a la progenitora.
08/08/2025 | 17:19Redacción Cadena 3
FOTO: San Juan: hallan un feto de cinco meses en avanzado estado de descomposición
Un feto de cinco meses de gestación en avanzado estado de descomposición fue encontrado en los filtros de una planta recicladora, en el departamento sanjuanino de Valle Fértil, y las autoridades buscan a la madre.
De acuerdo a la información del portal del Diario de Cuyo, un empleado halló el feto mientras limpiaba las cloacas del lugar y alertó a la Policía.
En este sentido, la Comisaría N°12 de Valle Fértil y la Fiscalía comenzaron una investigación para encontrar a la madre.
El subcomisario David Recio dialogó con medios locales y afirmó: “Estamos investigando si podemos dar con la madre que tomó esta decisión en los nosocomios de la provincia y de La Rioja”.
Los investigadores realizan una pesquisa en los hospitales locales, solicitaron información en el Hospital Rawson y a un centro de salud riojano.
“Un médico nos indicaba que por la gestación, por los 5 meses de gestación, puede haber quedado placenta, restos que pueden haber quedado en la mujer y sí o sí va a tener que caer en un hospital”, agregó Reccio.
Lectura rápida
¿Qué se encontró en Valle Fértil? Un feto de cinco meses de gestación en estado de descomposición.
¿Dónde se realizó el hallazgo? En los filtros de una planta recicladora en el departamento de Valle Fértil, San Juan.
¿Quién encontró el feto? Un empleado que limpiaba las cloacas de la planta recicladora.
¿Qué acciones tomaron las autoridades? Comenzaron una investigación para encontrar a la madre mediante la Comisaría N°12 y la Fiscalía.
¿Qué información buscan en hospitales? Datos sobre si la madre asistió a algún hospital en la provincia o en La Rioja.
[Fuente: Noticias Argentinas]