En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

San Juan: hallan un feto de cinco meses en avanzado estado de descomposición

La Comisaría N°12 de Valle Fértil y la Fiscalía comenzaron una investigación para encontrar a la progenitora.

08/08/2025 | 17:19Redacción Cadena 3

FOTO: San Juan: hallan un feto de cinco meses en avanzado estado de descomposición

Un feto de cinco meses de gestación en avanzado estado de descomposición fue encontrado en los filtros de una planta recicladora, en el departamento sanjuanino de Valle Fértil, y las autoridades buscan a la madre.

De acuerdo a la información del portal del Diario de Cuyo, un empleado halló el feto mientras limpiaba las cloacas del lugar y alertó a la Policía.

En este sentido, la Comisaría N°12 de Valle Fértil y la Fiscalía comenzaron una investigación para encontrar a la madre.

El subcomisario David Recio dialogó con medios locales y afirmó: “Estamos investigando si podemos dar con la madre que tomó esta decisión en los nosocomios de la provincia y de La Rioja”.

Los investigadores realizan una pesquisa en los hospitales locales, solicitaron información en el Hospital Rawson y a un centro de salud riojano.

“Un médico nos indicaba que por la gestación, por los 5 meses de gestación, puede haber quedado placenta, restos que pueden haber quedado en la mujer y sí o sí va a tener que caer en un hospital”, agregó Reccio.

Lectura rápida

¿Qué se encontró en Valle Fértil? Un feto de cinco meses de gestación en estado de descomposición.

¿Dónde se realizó el hallazgo? En los filtros de una planta recicladora en el departamento de Valle Fértil, San Juan.

¿Quién encontró el feto? Un empleado que limpiaba las cloacas de la planta recicladora.

¿Qué acciones tomaron las autoridades? Comenzaron una investigación para encontrar a la madre mediante la Comisaría N°12 y la Fiscalía.

¿Qué información buscan en hospitales? Datos sobre si la madre asistió a algún hospital en la provincia o en La Rioja.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho