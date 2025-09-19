FOTO: Salta: se secuestraron 175 kilos de marihuana y detuvieron a cuatro narcos

Efectivos de Gendarmería Nacional incautaron 175 kilos de marihuana y detuvieron a cuatro personas, tras una persecución a tiros en una zona selvática conocida como La Quebrada del Chango, en las yungas de Aguas Blancas, en Salta.

El procedimiento se realizó el miércoles cuando personal de la Sección Aguas Blancas del Escuadrón 20 “Orán”, junto con la Unidad de Reconocimiento Mosconi, patrullaba el monte y detectó a varios individuos sentados sobre bultos.

Según las declaraciones del medio El tribuno de Salta, los gendarmes dieron la voz de alto, pero los sospechosos respondieron con disparos de arma de fuego, lo que generó un intercambio que concluyó con la detención de tres hombres argentinos y una mujer boliviana.

En el lugar se secuestraron seis bultos que contenían 139 paquetes con una sustancia vegetal amarronada, por lo que los análisis de Criminalística y Estudios Forenses confirmaron que se trataba de cannabis sativa, con un peso total de 175,378 kilos.

Además, se decomisaron una pistola Bersa Thunder 9 mm con cargador y municiones, una carabina calibre 22 sin número de serie visible, y 20 municiones de distintos calibres.

La Fiscalía Federal Descentralizada de Orán ordenó la detención de los cuatro involucrados y el secuestro del estupefaciente y las armas, en el marco de la Ley 23.737 de estupefacientes.