Sociedad

Salta: salvaron a una perrita que estaba a punto de ser triturada por un camión

Los veterinarios le diagnosticaron anemia y deshidratación, aunque evoluciona favorablemente.

04/09/2025 | 14:36Redacción Cadena 3

FOTO: Salta: salvaron a una perrita que estaba a punto de ser triturada por un camión

Una perra fue encontrada en una bolsa cuando estaba a punto de ser triturada por la compactadora de un camión de basura en la ciudad de Salta.

Según informó el portal del diario El Tribuno de Salta, los trabajadores de la empresa Agrotécnica Fueguina descubrieron al animal que intentaba salvarse de la máquina.

Las autoridades determinaron el traslado urgente de la perra a un veterinario, donde le diagnosticaron anemia y deshidratación, aunque los médicos indicaron que evoluciona favorablemente.

Organizaciones proteccionistas y vecinos de la zona manifestaron su bronca e indignación por el hecho aberrante, al tiempo que reclamaron por el maltrato que sufrió la perrita y que se identifique a los responsables.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Salta? Una perra fue rescatada de una bolsa antes de ser triturada por un camión de basura. ¿Quién la rescató? Trabajadores de la empresa Agrotécnica Fueguina encontraron al animal. ¿Qué diagnóstico recibió la perra? Los veterinarios le diagnosticaron anemia y deshidratación. ¿Cómo evoluciona su salud? Evoluciona favorablemente, según los médicos. ¿Cuál fue la reacción de la comunidad? Organizaciones y vecinos expresaron bronca e indignación por el maltrato.

[Fuente: Noticias Argentinas]

