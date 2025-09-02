FOTO: Salta: imputaron a siete personas por un enfrentamiento que dejó un herido

Cuatro hombres, una mujer y dos adolescentes fueron imputados por participar en un enfrentamiento entre bandas que terminó con un menor de 15 años herido de arma de fuego en la provincia de Salta.

De acuerdo a la información del Ministerio Público Fiscal provincial, la víctima recibió un disparo en la zona abdominal cuando los dos grupos implicados mantenían una disputa el sábado pasado en la localidad de Atocha.

La Policía recibió un llamado al 911 sobre una batalla campal que se desarrollaba en la plaza del Deporte, donde constataron que los involucrados se arrojaban piedras y otros objetos.

Además, los participantes rompieron un auto y se pelearon con los efectivos.

El damnificado, en tanto, fue trasladado al hospital San Bernardo mediante un código rojo y recibió una intervención quirúrgica.

El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio formuló cargos contra cuatro hombres de 18, 20, 22 y 23 años, y una mujer, de 18 años, por considerarlos coautores de los delitos de daños, atentado a la autoridad agravado por ser cometido por tres o más personas, asociación ilícita y lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego agravado por la participación de un menor, en concurso real.

También imputó a dos adolescentes de 16 y 17 años por daños, atentado a la autoridad agravado por ser cometido por tres o más personas, asociación ilícita y lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, en concurso real.

El funcionario judicial dio intervención al Juzgado de Menores en turno, solicitó el análisis de las cámaras de seguridad, así como también la toma de testimonios.