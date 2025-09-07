Rosario tendrá una semana con mañanas frescas y máximas de hasta 23 grados

FOTO: Las probabilidades de lluvias para la semana son bajas

Rosario inicia la segunda semana de septiembre con tiempo estable y sin lluvias a la vista, según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional. Las temperaturas se mantendrán frescas en las mañanas y alcanzarán picos de hasta 23 grados hacia el miércoles.

Este domingo se prevé una mínima de 6° y una máxima de 17°, con cielo algo nublado. Para el lunes la temperatura oscilará entre los 8° y los 18°, con nubosidad variable y una probabilidad baja de precipitaciones (0–10 %).

El martes las marcas se ubicarán entre los 8° y los 21°, con cielo parcialmente nublado, mientras que el miércoles se anticipa la jornada más cálida de la semana, con mínima de 11° y máxima de 23°.

El jueves volverá la inestabilidad, con temperaturas de entre 10° y 21° y una probabilidad baja de lluvias. Además, se esperan ráfagas de viento que podrían superar los 50 km/h. Para viernes y sábado, el pronóstico señala mínimas de 9° y máximas de 20°, con nubosidad variable pero sin lluvias.

De esta manera, Rosario transitará una semana marcada por mañanas frescas, tardes templadas y ausencia de precipitaciones, un panorama que se extiende hasta el próximo fin de semana.