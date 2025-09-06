Rosario tendrá un fin de semana fresco, con mañanas frías y tardes agradables

El invierno encara su tramo final y todavía deja huella en Rosario. Este fin de semana estará marcado por temperaturas bajas en las primeras horas del día, aunque la presencia del sol permitirá disfrutar de tardes templadas, ideales para salir a pasear.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado comenzó con una mínima de 5 grados y una máxima que rondará los 15. La jornada se mantendrá con cielo despejado, lo que favorecerá que el sol atenúe el frío matinal.

El domingo ofrecerá un panorama similar, aunque con un leve ascenso de la temperatura: la mínima se ubicará en 6 grados y la máxima alcanzará los 17. A diferencia del sábado, las nubes ganarán terreno en la mañana y parte de la tarde, aunque sin probabilidades de lluvias.

Con este escenario, Rosario vivirá un fin de semana donde las mañanas invitan a abrigarse bien, mientras que las tardes se presentan como una oportunidad para disfrutar del aire libre antes de la llegada de la primavera.