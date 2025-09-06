Rosario tendrá un fin de semana fresco, con mañanas frías y tardes agradables
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa mínimas de 5° y 6° y máximas de hasta 17°, con jornadas soleadas y algo nubladas, ideales para planes al aire libre en Rosario.
06/09/2025 | 08:08Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Anticipan un fin de semana frío en Rosario.
El invierno encara su tramo final y todavía deja huella en Rosario. Este fin de semana estará marcado por temperaturas bajas en las primeras horas del día, aunque la presencia del sol permitirá disfrutar de tardes templadas, ideales para salir a pasear.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado comenzó con una mínima de 5 grados y una máxima que rondará los 15. La jornada se mantendrá con cielo despejado, lo que favorecerá que el sol atenúe el frío matinal.
El domingo ofrecerá un panorama similar, aunque con un leve ascenso de la temperatura: la mínima se ubicará en 6 grados y la máxima alcanzará los 17. A diferencia del sábado, las nubes ganarán terreno en la mañana y parte de la tarde, aunque sin probabilidades de lluvias.
Con este escenario, Rosario vivirá un fin de semana donde las mañanas invitan a abrigarse bien, mientras que las tardes se presentan como una oportunidad para disfrutar del aire libre antes de la llegada de la primavera.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera en Rosario este fin de semana? Se esperan temperaturas bajas en las mañanas y tardes templadas, con cielo despejado el sábado y algunas nubes el domingo.
¿Quién proporciona el pronóstico del clima? El pronóstico es proporcionado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
¿Cuándo se registrarán las temperaturas más bajas? Las temperaturas más bajas se registrarán en las mañanas del sábado y domingo, con mínimas de 5 grados y 6 grados, respectivamente.
¿Dónde se están reportando estas condiciones climáticas? Estas condiciones climáticas se reportan en Rosario, Argentina.
¿Por qué es importante el clima de este fin de semana? Es importante porque las mañanas invitan a abrigarse y las tardes ofrecen oportunidades para disfrutar del aire libre antes de la llegada de la primavera.