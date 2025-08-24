En vivo

Sociedad

Rosario: mínima de 1° y máxima de 20° con cielo despejado este domingo

El Servicio Meteorológico prevé una jornada fría por la mañana, con ascenso de temperatura hacia la tarde y sin lluvias en la región.

24/08/2025 | 09:39Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Se espera un día soleado en Rosario

Rosario vivirá este domingo 24 de agosto de 2025 una jornada con fuerte amplitud térmica. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima registrada en la ciudad será de , mientras que la máxima alcanzará los 20° durante la tarde.

El cielo se mantendrá mayormente despejado durante la mañana y la tarde, con nubosidad en aumento hacia la noche. No se esperan precipitaciones en la región.

En cuanto al viento, las ráfagas oscilarán entre los 42 y 50 km/h, con dirección predominante del sector oeste. Durante la mañana, se registrarán velocidades de entre 23 y 31 km/h, que disminuirán levemente hacia la tarde y noche.

De esta manera, el pronóstico indica un día soleado y sin lluvias, pero con marcada diferencia entre la mañana fría y la tarde templada.

Lectura rápida

¿Qué ocurrirá en Rosario el 24 de agosto de 2025? Una jornada con fuerte amplitud térmica, con temperaturas de 1° a 20°.

¿Quién proporciona el pronóstico del tiempo? El pronóstico es emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Cuándo se espera este clima? El clima descrito será el domingo 24 de agosto de 2025.

¿Dónde se dará esta jornada climática? En la ciudad de Rosario, Argentina.

¿Cómo será el clima durante el día? Mayormente despejado, con nubosidad en aumento hacia la noche y sin precipitaciones.

