Rosario: mínima de 1° y máxima de 20° con cielo despejado este domingo

Rosario vivirá este domingo 24 de agosto de 2025 una jornada con fuerte amplitud térmica. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima registrada en la ciudad será de 1°, mientras que la máxima alcanzará los 20° durante la tarde.

El cielo se mantendrá mayormente despejado durante la mañana y la tarde, con nubosidad en aumento hacia la noche. No se esperan precipitaciones en la región.

En cuanto al viento, las ráfagas oscilarán entre los 42 y 50 km/h, con dirección predominante del sector oeste. Durante la mañana, se registrarán velocidades de entre 23 y 31 km/h, que disminuirán levemente hacia la tarde y noche.

De esta manera, el pronóstico indica un día soleado y sin lluvias, pero con marcada diferencia entre la mañana fría y la tarde templada.