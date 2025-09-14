Rosario inicia la cuenta regresiva de los Juegos Suramericanos con una fiesta
El evento será el sábado 20 de septiembre desde las 18, con entrada libre. Habrá música en vivo, DJ y la presencia de embajadores deportivos.
14/09/2025 | 15:50Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El gobernador Maximiliano Pullaro en la presentación del plan de obras de los juegos.
El Gobierno de Santa Fe realizará el próximo sábado 20 de septiembre una fiesta en el Parque Nacional a la Bandera de Rosario, para dar inicio a la cuenta regresiva de un año hacia los Juegos Suramericanos 2026. La actividad comenzará a las 18 y será con entrada libre y gratuita.
La jornada abrirá con la presentación del DJ Carrion y la cantante Sofi Gazzaniga. A las 19.30 está previsto el acto oficial con la participación de embajadores deportivos, entre ellos Paula Pareto, Cecilia Carranza, Leonardo Senatore, Ayelén Stepnik y Guillermo Coria. La programación continuará con espectáculos musicales y artísticos, con la presentación de la banda Estelares, el cantante Bhavi y la Fiesta Bresh, hasta las 23.50.
Los Juegos Suramericanos 2026 se desarrollarán entre el 12 y el 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela, con la participación de más de 4.000 atletas de 15 países que competirán en 57 disciplinas. La inversión provincial para infraestructura deportiva asciende a 90 millones de dólares, con obras en marcha como el Multiespacio Arena en Rosario, el Estadio Multipropósito del CARD en Santa Fe y el Velódromo Cubierto en Rafaela.
Se estima que durante los 15 días de competencia los Juegos convocarán a más de 2 millones de espectadores en las tres ciudades, con 1,5 millones de visitantes en los Fan Fest y cerca de 2 millones de personas a través de transmisiones televisivas y plataformas digitales.