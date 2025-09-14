Rosario inicia la cuenta regresiva de los Juegos Suramericanos con una fiesta

El Gobierno de Santa Fe realizará el próximo sábado 20 de septiembre una fiesta en el Parque Nacional a la Bandera de Rosario, para dar inicio a la cuenta regresiva de un año hacia los Juegos Suramericanos 2026. La actividad comenzará a las 18 y será con entrada libre y gratuita.

La jornada abrirá con la presentación del DJ Carrion y la cantante Sofi Gazzaniga. A las 19.30 está previsto el acto oficial con la participación de embajadores deportivos, entre ellos Paula Pareto, Cecilia Carranza, Leonardo Senatore, Ayelén Stepnik y Guillermo Coria. La programación continuará con espectáculos musicales y artísticos, con la presentación de la banda Estelares, el cantante Bhavi y la Fiesta Bresh, hasta las 23.50.

Los Juegos Suramericanos 2026 se desarrollarán entre el 12 y el 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela, con la participación de más de 4.000 atletas de 15 países que competirán en 57 disciplinas. La inversión provincial para infraestructura deportiva asciende a 90 millones de dólares, con obras en marcha como el Multiespacio Arena en Rosario, el Estadio Multipropósito del CARD en Santa Fe y el Velódromo Cubierto en Rafaela.

Se estima que durante los 15 días de competencia los Juegos convocarán a más de 2 millones de espectadores en las tres ciudades, con 1,5 millones de visitantes en los Fan Fest y cerca de 2 millones de personas a través de transmisiones televisivas y plataformas digitales.