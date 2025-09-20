Rosario: el aeropuerto cerró hoy y se prepara para nuevas rutas internacionales
Por obras de renovación de pista y plataforma, el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas permanecerá cerrado hasta el 29 de diciembre, mientras se prepara para ampliar su conectividad internacional con nuevas rutas y más frecuencias.
20/09/2025 | 11:36Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El aeropuerto estará cerrado hasta el 29 de diciembre.
FOTO: El aeropuerto estará cerrado hasta el 29 de diciembre.
El Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario se prepara para ofrecer la mayor cantidad de vuelos internacionales de su historia reciente durante la temporada estival 2026. Entre enero y abril, la terminal contará con 50 frecuencias semanales hacia siete destinos internacionales, incluyendo nuevas rutas y refuerzos estacionales que amplían significativamente las opciones para los pasajeros de Rosario y la región.
El gobierno provincial destacó que la expansión de la conectividad aérea no solo beneficia al turismo, sino también al desarrollo económico y logístico de la región. “Rosario está volviendo a ocupar el lugar que merece en el mapa aéreo internacional”, afirmó Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo, subrayando el impacto de estas medidas sobre la economía local y la proyección de los productos santafesinos.
Entre las novedades, Aerolíneas Argentinas mantendrá vuelos a Cabo Frío, Florianópolis y Río de Janeiro, mientras que Flybondi sumará una frecuencia a Cabo Frío y abrirá una nueva ruta a Maceió. Gol, Latam Airlines y Copa Airlines también incrementarán sus operaciones, con más vuelos a Río de Janeiro, Lima, San Pablo y Panamá, consolidando a Rosario como un nodo estratégico para conexiones internacionales en América Latina y el Caribe.
Para garantizar la seguridad operativa y mejorar la infraestructura, el aeropuerto permanecerá cerrado desde este sábado 20 de septiembre hasta el 29 de diciembre, por trabajos de renovación de pista y plataforma. Las obras permitirán recibir aeronaves de mayor porte y optimizar los estándares técnicos. Durante este período, los vuelos serán reprogramados o derivados a otras terminales, aunque las oficinas del Renaper dentro de la terminal seguirán funcionando con normalidad.
Lectura rápida
¿Qué se está preparando en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas? Se están preparando 50 frecuencias semanales hacia siete destinos internacionales durante la temporada estival 2026.
¿Quién destacó la expansión de la conectividad aérea? El gobierno provincial, a través de Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo.
¿Cuándo estará cerrado el aeropuerto por trabajos de renovación? Desde el 20 de septiembre hasta el 29 de diciembre.
¿Dónde se incrementarán las operaciones aéreas? En el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario, con vuelos a varios destinos internacionales.
¿Por qué es importante esta expansión de vuelos? Beneficia al turismo y al desarrollo económico y logístico de la región.