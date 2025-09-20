Rosario: el aeropuerto cerró hoy y se prepara para nuevas rutas internacionales

El Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario se prepara para ofrecer la mayor cantidad de vuelos internacionales de su historia reciente durante la temporada estival 2026. Entre enero y abril, la terminal contará con 50 frecuencias semanales hacia siete destinos internacionales, incluyendo nuevas rutas y refuerzos estacionales que amplían significativamente las opciones para los pasajeros de Rosario y la región.

El gobierno provincial destacó que la expansión de la conectividad aérea no solo beneficia al turismo, sino también al desarrollo económico y logístico de la región. “Rosario está volviendo a ocupar el lugar que merece en el mapa aéreo internacional”, afirmó Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo, subrayando el impacto de estas medidas sobre la economía local y la proyección de los productos santafesinos.

Entre las novedades, Aerolíneas Argentinas mantendrá vuelos a Cabo Frío, Florianópolis y Río de Janeiro, mientras que Flybondi sumará una frecuencia a Cabo Frío y abrirá una nueva ruta a Maceió. Gol, Latam Airlines y Copa Airlines también incrementarán sus operaciones, con más vuelos a Río de Janeiro, Lima, San Pablo y Panamá, consolidando a Rosario como un nodo estratégico para conexiones internacionales en América Latina y el Caribe.

Para garantizar la seguridad operativa y mejorar la infraestructura, el aeropuerto permanecerá cerrado desde este sábado 20 de septiembre hasta el 29 de diciembre, por trabajos de renovación de pista y plataforma. Las obras permitirán recibir aeronaves de mayor porte y optimizar los estándares técnicos. Durante este período, los vuelos serán reprogramados o derivados a otras terminales, aunque las oficinas del Renaper dentro de la terminal seguirán funcionando con normalidad.