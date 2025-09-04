FOTO: Retrato de una dama: imputaron a la hija del ex funcionario nazi y a su esposo

La hija del ex funcionario nazi y su esposo fueron imputados por encubrir el contrabando de la pintura "Retrato de una dama", la cual fue robada durante la Segunda Guerra Mundial.

Este miércoles el titular de la Unidad Fiscal Mar del Plata, el fiscal general Daniel Adler, informó que el abogado que representa a las personas investigadas entregó la obra de arte perteneciente al artista italiano Giuseppe Ghislandi y denunciada como sustraída en Países Bajos durante la época de la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial.

Luego de que se diera a conocer la devolución de la pintura, este jueves fiscal federal Carlos Martínez imputó formalmente a Patricia Kadgien y a su marido Juan Carlos Cortegoso.

En la audiencia, ambos fueron acusados del delito de encubrimiento agravado, luego de que el fiscal haya expresado que intentaron ocultar la obra, incluso tras advertencias sobre su búsqueda internacional.

Según informaron medios locales, por el momento el matrimonio continuará cumpliendo prisión domiciliaria. Acerca de la obra, quedó resguardada por la Fiscalía.

La causa inició tras una denuncia de ARCA Aduana por el presunto delito de encubrimiento de contrabando a raíz de que el diario neerlandés Algemeen Dagblad detectó la obra en las fotos de un aviso inmobiliario publicado en un portal argentino.

Lectura rápida ¿Quiénes fueron imputados? Patricia Kadgien y Juan Carlos Cortegoso fueron imputados por el encubrimiento del contrabando de una pintura robada. ¿Qué obra se encuentra involucrada? La obra es el "Retrato de una dama", robada durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién informó sobre la devolución de la pintura? El fiscal general Daniel Adler fue quien comunicó la entrega de la obra. ¿Qué delito se les atribuye? Se les atribuyó el delito de encubrimiento agravado. ¿Cómo fue detectada la obra? Fue detectada en fotos de un aviso inmobiliario en un portal argentino, según Algemeen Dagblad.

[Fuente: Noticias Argentinas]