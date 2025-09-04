Retrato de una dama: imputaron a la hija del ex funcionario nazi y a su esposo
Se los acusa por encubrir el contrabando de la pintura robada durante la Segunda Guerra Mundial.
04/09/2025 | 14:03Redacción Cadena 3
FOTO: Retrato de una dama: imputaron a la hija del ex funcionario nazi y a su esposo
La hija del ex funcionario nazi y su esposo fueron imputados por encubrir el contrabando de la pintura "Retrato de una dama", la cual fue robada durante la Segunda Guerra Mundial.
Este miércoles el titular de la Unidad Fiscal Mar del Plata, el fiscal general Daniel Adler, informó que el abogado que representa a las personas investigadas entregó la obra de arte perteneciente al artista italiano Giuseppe Ghislandi y denunciada como sustraída en Países Bajos durante la época de la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial.
Luego de que se diera a conocer la devolución de la pintura, este jueves fiscal federal Carlos Martínez imputó formalmente a Patricia Kadgien y a su marido Juan Carlos Cortegoso.
En la audiencia, ambos fueron acusados del delito de encubrimiento agravado, luego de que el fiscal haya expresado que intentaron ocultar la obra, incluso tras advertencias sobre su búsqueda internacional.
Según informaron medios locales, por el momento el matrimonio continuará cumpliendo prisión domiciliaria. Acerca de la obra, quedó resguardada por la Fiscalía.
La causa inició tras una denuncia de ARCA Aduana por el presunto delito de encubrimiento de contrabando a raíz de que el diario neerlandés Algemeen Dagblad detectó la obra en las fotos de un aviso inmobiliario publicado en un portal argentino.
Lectura rápida
¿Quiénes fueron imputados? Patricia Kadgien y Juan Carlos Cortegoso fueron imputados por el encubrimiento del contrabando de una pintura robada.
¿Qué obra se encuentra involucrada? La obra es el "Retrato de una dama", robada durante la Segunda Guerra Mundial.
¿Quién informó sobre la devolución de la pintura? El fiscal general Daniel Adler fue quien comunicó la entrega de la obra.
¿Qué delito se les atribuye? Se les atribuyó el delito de encubrimiento agravado.
¿Cómo fue detectada la obra? Fue detectada en fotos de un aviso inmobiliario en un portal argentino, según Algemeen Dagblad.
[Fuente: Noticias Argentinas]
Lo más visto
Córdoba. Cómo está el quebracho de Villa Allende a casi dos meses de su traslado
Luego de la tormenta de Santa Rosa y los vientos del fin de semana pasado, el árbol presenta nuevos brotes, un indicio de que estaría respondiendo bien al proceso de adaptación.
Santa Fe. Voraz incendio tras una explosión de tanques de combustible en Totoras
El siniestro ocurrió en el sur de la provincia de Santa Fe. El fuego afectó viviendas aledañas, lo que obligó a la rápida evacuación de sus residentes. No hubo muertos ni heridos.
Eliminatorias Sudamericanas. Argentina recibe a Venezuela en la despedida de Messi: horario y formaciones
El encuentro se juega desde las 20.30 en el estadio Monumental. Transmite Cadena 3, Cadena3.com y app.
Festival de montaña. Los artistas confirmados hasta ahora del Cosquín Rock: Abel Pintos, la sorpresa
Tras el éxito de su 25º aniversario, que reunió a más de 110 mil personas con entradas agotadas, la expectativa por esta nueva edición crece con la confirmación de las primeras bandas.
Sociedad
Santa Fe. Voraz incendio tras una explosión de tanques de combustible en Totoras
El siniestro ocurrió en el sur de la provincia de Santa Fe. El fuego afectó viviendas aledañas, lo que obligó a la rápida evacuación de sus residentes. No hubo muertos ni heridos.
Alimento con identidad. La Pastoril, la marca que lleva la carne argentina premium al mundo
Fundada en Río Cuarto por Edgardo Bustamante, La Pastoril logró que la carne argentina premium llegue con marca propia a restaurantes y supermercados de Europa.
Rescate de animal en peligro. Salta: salvaron a una perrita que estaba a punto de ser triturada por un camión
Los veterinarios le diagnosticaron anemia y deshidratación, aunque evoluciona favorablemente.
Clima. Pronostican mínimas bajo cero: cómo seguirá el tiempo en Córdoba
El meteorólogo Marcelo Madelón habló con Cadena 3 y explicó que se esperan bajas temperaturas en la provincia y varias zonas del centro del país, incluyendo al Gran Buenos Aires. El detalle.
Iniciativa porteña para la participación juvenil. La Legislatura distinguió un programa donde los adolescentes son valorados
Esta iniciativa del Ministerio Público Tutelar porteño pretende ampliar la participación de los jóvenes en la vida democrática e institucional de la Ciudad.
Podcast
La otra mirada
Podcast
La mesa de café
Podcast
La quinta pata del gato
Podcast
3x1=4
Podcast
El dato confiable
Podcast
Política esquina Economía
Podcast
Abrapalabra
Podcast
Cuadro de Situación
Podcast
Los editoriales de Alberto Lotuf
Podcast
Agenda económica
Podcast