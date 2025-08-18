En vivo

Sociedad

Regulación de apps de transporte en Córdoba: cuáles son los próximos pasos

El Concejo Deliberante de Córdoba aprobó la reglamentación de las apps de transporte. 

18/08/2025 | 16:48Redacción Cadena 3

FOTO: Uber en Córdoba. (Ilustrativa)

  1. Audio. Regulación de apps de transporte en Córdoba: cuáles son los próximos pasos

    Viva la Radio

    Episodios

El Concejo Deliberante de Córdoba aprobó la reglamentación de las apps de transporte, como un paso crucial para el funcionamiento legal de la plataforma en la ciudad. 

El concejal Martín Simonián del oficialismo detalló a Cadena 3 que el Poder Ejecutivo Municipal cuenta con 10 días hábiles para promulgar la norma.

Simonián explicó: "A partir de la promulgación, se debe publicar en el boletín oficial y, desde ese momento, la norma se vuelve exigible y obligatoria para todos los ciudadanos de la ciudad de Córdoba".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La reglamentación es esencial para el cumplimiento efectivo de la norma. Se deberán establecer disposiciones sobre la periodicidad del ITB y la presentación de imágenes digitales actualizadas de los vehículos que ofrecerán el servicio. 

Simonián mencionó: "La norma que aprobamos pone en atribución de la autoridad aplicación para que, por vía reglamentaria, establezca qué cantidad de veces por año deben hacerlo".

Además, se solicita que los vehículos tengan una identificación de la empresa para la cual trabajan, lo que también debe ser definido reglamentariamente. "La forma y el modo de esa identificación se debe establecer vía reglamentaria", añadió el concejal.

El tiempo que tomará la reglamentación dependerá de la Secretaría de Gobierno y la Subsecretaría de Movilidad y Tránsito, que ya están trabajando para acelerar este proceso. Simonián aseguró: "Queda toda esta semana y parte de la otra para que se promulgue y se empiece a reglamentar".

Si la promulgación no se realiza en 10 días, esta se vuelve automática. 

Informe de Gonzalo Carrasquera.

Lectura rápida

¿Qué se aprobó en el Concejo Deliberante de Córdoba? Se aprobó la reglamentación de las apps de transporte.

¿Quién detalló la información a Cadena 3? El concejal Martín Simonián.

¿Cuánto tiempo tiene el Poder Ejecutivo Municipal para promulgar la norma? Tiene 10 días hábiles.

¿Qué se debe publicar tras la promulgación? Se debe publicar en el boletín oficial.

¿Qué sucederá si no se promulga en 10 días? La promulgación se vuelve automática.

