Lluvias hasta el miércoles: advierten que igualarán lo que cae en todo agosto

Un sistema de inestabilidad traerá intensas lluvias a la franja central de Argentina a partir de este lunes, impactando especialmente las regiones de Cuyo, Córdoba y Buenos Aires.

Según el meteorólogo Gerardo Barrera, las precipitaciones previstas para los próximos días equivaldrán a los acumulados habituales de todo el mes de agosto en varias zonas del país.

Evolución y alcance de las lluvias

Las primeras precipitaciones ya se registran en la cordillera y se desplazarán hacia el este, afectando primero a San Luis, luego a Córdoba y finalmente a Buenos Aires entre el lunes y el miércoles.

En el norte de la provincia de Buenos Aires, se esperan acumulaciones de entre 60 y 80 milímetros, superando la media mensual de agosto, que oscila entre 60 y 70 milímetros.

En Rosario, donde el promedio mensual es de 35 a 40 milímetros, las lluvias podrían alcanzar entre 40 y 50 milímetros.

Por su parte, Córdoba, con una media de 8 a 10 milímetros, registrará entre 10 y 20 milímetros. “Este fenómeno cubrirá, en pocos días, la cuota de precipitaciones esperada para todo el mes en varias regiones”, explicó Barrera.

Este volumen inusual podría generar complicaciones, especialmente en áreas urbanas propensas a anegamientos.

Vientos intensos y recomendaciones

Junto con las lluvias, se esperan vientos fuertes del este y sur, con ráfagas que podrían superar los 40-50 km/h, lo que podría agravar las condiciones en las zonas afectadas.

Las autoridades meteorológicas recomiendan a los residentes completar sus actividades al aire libre durante el domingo y tomar precauciones, especialmente en Buenos Aires, donde el mal tiempo podría dificultar la movilidad.

Perspectiva y preparación

El pronóstico indica que las condiciones de inestabilidad se extenderán hasta el miércoles, tras lo cual se espera una mejora gradual.

En Buenos Aires, Rosario y otras áreas afectadas, se aconseja a la población permanecer en casa, verificar desagües y evitar desplazamientos innecesarios durante los días de mayor intensidad.