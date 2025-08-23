Reforma constitucional: la Convención presentó 105 dictámenes en comisiones
De ese total, 36 fueron de mayoría. Hubo audiencias públicas y participación de especialistas. El lunes comenzará a trabajar la Comisión Redactora para llevar los textos al pleno.
23/08/2025 | 13:37Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Reforma constitucional: la Convención presentó 105 dictámenes en comisiones
Las cinco comisiones temáticas de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe cerraron esta semana una etapa clave con la presentación de 105 dictámenes, que reflejan la intensidad y diversidad de los debates desarrollados en las últimas semanas.
Según se informó, 36 de los documentos corresponden a dictámenes de mayoría, mientras que los restantes fueron elaborados por distintas fuerzas políticas y convencionales, en muchos casos expresando las diferencias entre los bloques.
Capital provincial. Reforma constitucional: aval inicial a la reelección del gobernador y vice
La Convención Reformadora de Santa Fe avanza con dictámenes clave que allanan el camino para cambios en ese sentido en la Carta Magna provincial.
Participación ciudadana y especialistas
Cada comisión convocó a expertos en sus respectivas áreas, lo que permitió enriquecer las discusiones con aportes técnicos y académicos. Además, se realizaron audiencias públicas en distintos puntos de la provincia, que brindaron espacio a instituciones y ciudadanos para expresar sus propuestas.
De esta manera, concluyeron su trabajo inicial la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías; la Comisión de Funcionamiento del Estado; la Comisión de Poder Judicial y otros Órganos Constitucionales; la Comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo; y la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial.
Debate. Reforma constitucional: intendentes pugnan por la autonomía plena en Santa Fe
Alcaldes santafesinos, con Rosario como caso paradigmático, expusieron en la Convención su reclamo por una autonomía municipal concreta, aplicable desde el día uno de la nueva Constitución.
Lo que viene
A partir del lunes será la Comisión Redactora la encargada de transformar esos dictámenes en textos que se debatirán en el pleno de la Convención.
El objetivo es avanzar hacia una nueva Constitución provincial moderna, sólida y actualizada, que contemple nuevos derechos y se adecue a las transformaciones sociales, políticas y económicas de Santa Fe.
Los dictámenes pueden consultarse y descargarse en el sitio oficial: sf.gob.ar/dictamenes
