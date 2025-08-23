En vivo

Sociedad

Reforma constitucional: la Convención presentó 105 dictámenes en comisiones

De ese total, 36 fueron de mayoría. Hubo audiencias públicas y participación de especialistas. El lunes comenzará a trabajar la Comisión Redactora para llevar los textos al pleno.

23/08/2025 | 13:37Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Reforma constitucional: la Convención presentó 105 dictámenes en comisiones

Las cinco comisiones temáticas de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe cerraron esta semana una etapa clave con la presentación de 105 dictámenes, que reflejan la intensidad y diversidad de los debates desarrollados en las últimas semanas.

Según se informó, 36 de los documentos corresponden a dictámenes de mayoría, mientras que los restantes fueron elaborados por distintas fuerzas políticas y convencionales, en muchos casos expresando las diferencias entre los bloques.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Participación ciudadana y especialistas

Cada comisión convocó a expertos en sus respectivas áreas, lo que permitió enriquecer las discusiones con aportes técnicos y académicos. Además, se realizaron audiencias públicas en distintos puntos de la provincia, que brindaron espacio a instituciones y ciudadanos para expresar sus propuestas.

De esta manera, concluyeron su trabajo inicial la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías; la Comisión de Funcionamiento del Estado; la Comisión de Poder Judicial y otros Órganos Constitucionales; la Comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo; y la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lo que viene

A partir del lunes será la Comisión Redactora la encargada de transformar esos dictámenes en textos que se debatirán en el pleno de la Convención.

El objetivo es avanzar hacia una nueva Constitución provincial moderna, sólida y actualizada, que contemple nuevos derechos y se adecue a las transformaciones sociales, políticas y económicas de Santa Fe.

Los dictámenes pueden consultarse y descargarse en el sitio oficial: sf.gob.ar/dictamenes

.

Lectura rápida

¿Qué se presentó esta semana en la Convención? Se presentaron 105 dictámenes por las cinco comisiones temáticas de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe.

¿Cuántos dictámenes son de mayoría? De los 105 dictámenes, 36 corresponden a dictámenes de mayoría.

¿Quiénes participaron en las discusiones? Cada comisión convocó a expertos y realizó audiencias públicas para enriquecer las discusiones.

¿Qué comisiones concluyeron su trabajo inicial? Concluyeron la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías, la Comisión de Funcionamiento del Estado, la Comisión de Poder Judicial, la Comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, y la Comisión de Régimen Municipal.

¿Cuál es el objetivo de la Comisión Redactora? Transformar los dictámenes en textos para debatir en el pleno de la Convención y avanzar hacia una nueva Constitución provincial.

