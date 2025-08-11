Reforma constitucional: intendentes pugnan por la autonomía plena en Santa Fe

En el marco de la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial, la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe convocó este lunes a representantes de los Entes Metropolitanos de Rosario y Santa Fe, además de integrantes de distintos foros de intendentes.

La discusión giró en torno a uno de los puntos más esperados de la reforma: la autonomía municipal. La exposición del intendente de Rosario, Pablo Javkin, reclamó que la autonomía para los municipios, especialmente para grandes ciudades como Rosario, sea plena, inmediata y operativa desde la entrada en vigencia de la nueva Constitución, sin depender de una futura ley orgánica que la regule.

En esa línea, planteó además que esa autonomía debe contemplar tres dimensiones: institucional, económica e impositiva.

La demanda se inscribe en un contexto de larga data: la actual Constitución de Santa Fe, redactada en 1962, no reconoce autonomía municipal plena.

Esto implica que los intendentes tienen funciones delegadas por la Provincia, sin un marco jurídico que les permita tomar decisiones estructurales en ámbitos como la planificación urbana, el manejo de recursos o la creación de normativas locales a medida.

Asimetrías

En su intervención, Javkin advirtió sobre el riesgo de repetir el modelo actual, donde la autonomía está supeditada a una ley provincial que nunca se sancionó. En este sentido, sostuvo que una autonomía subordinada es, en la práctica, inexistente.

Rosario, como ciudad de más de un millón de habitantes y con desafíos estructurales en transporte, seguridad, vivienda y ordenamiento territorial, ve limitada su capacidad de respuesta por depender de decisiones provinciales.

Aunque no fue un planteo exclusivo de Rosario, la exposición del intendente se destacó por hacer foco en la asimetría entre las responsabilidades que asumen las grandes ciudades y las herramientas legales que tienen para ejercerlas.

La falta de autonomía implica que decisiones clave —desde la planificación del suelo hasta la ejecución de políticas de transporte— deben pasar por la aprobación de niveles provinciales que no siempre responden con la misma celeridad o enfoque.

Desde el bloque Más Para Santa Fe, el convencional Monteverde acotó que la autonomía también debe ser vista como una herramienta para fortalecer a los municipios más pequeños, permitiéndoles definir políticas locales sin depender del “color político” de la gestión provincial.

En ese sentido, propuso duplicar la coparticipación que reciben municipios y comunas, señalando que hoy el reparto de fondos es “discrecional” y muchas veces condicionado.

Otro punto de consenso emergente dentro de la Convención fue que las cartas orgánicas municipales deben ser redactadas por convenciones específicas y no por los concejos deliberantes. Esto busca evitar que la estructura institucional de una ciudad cambie según quién gobierna, otorgando estabilidad a las normas de funcionamiento local.

Qué está en juego

El debate por la autonomía no es nuevo en Santa Fe, pero esta vez se da en un marco formal de reforma constitucional. Para los intendentes, sobre todo de ciudades como Rosario y Santa Fe, el riesgo es que la reforma vuelva a dejar pendiente la definición de herramientas reales para gobernar.

La posibilidad de regular su propio régimen de gobierno, manejar recursos y decidir sobre sus territorios es vista como un paso imprescindible para enfrentar problemáticas que ya exceden lo comunal.

De momento, la discusión se mantiene en el terreno de la propuesta. El texto definitivo aún no está cerrado y resta ver si se incorporará un reconocimiento explícito y operativo de la autonomía municipal, o si —como ocurrió en intentos anteriores— el avance quedará supeditado a normas posteriores que pueden no llegar nunca.