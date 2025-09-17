En vivo

Sociedad

Rechazaron las libertades condicionales de dos policías condenados por el femicidio de Natalia Melmann

Oscar Echenique y Ricardo Anselmini seguirán detenidos en la Unidad Penitenciaria Nº44 de Batán.

17/09/2025 | 16:06Redacción Cadena 3

FOTO: Rechazaron las libertades condicionales de dos policías condenados por el femicidio de Natalia Melmann

La Justicia rechazó los pedidos de las libertades condicionales a los policías Ricardo Anselmini y Oscar Echenique, condenados a prisión perpetua por el femicidio de Natalia Melmann, la adolescente de 15 años asesinada por oficiales bonaerenses el 4 de febrero de 2001 en la ciudad balnearia de Miramar.

Gustavo Melmann le confirmó a la agencia Noticias Argentinas que los asesinos seguirán detenidos en la Unidad Penitenciaria Nº44 de Batán.

Noticia en desarrollo…

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con los policías? La Justicia rechazó sus pedidos de libertades condicionales.

¿Quiénes son los condenados? Los policías son Ricardo Anselmini y Oscar Echenique.

¿Por qué están en prisión? Fueron condenados a prisión perpetua por el femicidio de Natalia Melmann.

¿Cuándo ocurrió el femicidio? El femicidio sucedió el 4 de febrero de 2001.

¿Dónde cumplen condena? Están detenidos en la Unidad Penitenciaria Nº44 de Batán.

[Fuente: Noticias Argentinas]

