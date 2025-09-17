FOTO: Rechazaron las libertades condicionales de dos policías condenados por el femicidio de Natalia Melmann

La Justicia rechazó los pedidos de las libertades condicionales a los policías Ricardo Anselmini y Oscar Echenique, condenados a prisión perpetua por el femicidio de Natalia Melmann, la adolescente de 15 años asesinada por oficiales bonaerenses el 4 de febrero de 2001 en la ciudad balnearia de Miramar.

Gustavo Melmann le confirmó a la agencia Noticias Argentinas que los asesinos seguirán detenidos en la Unidad Penitenciaria Nº44 de Batán.

Noticia en desarrollo…