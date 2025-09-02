FOTO: Recapturan a un tercer prófugo de la Comisaría 21, sobrino de Miguel Torrén

Un tercer preso, que es hermano del jugador Miguel Torrén, se fugó de la Comisaría 21 y fue recapturado en la zona sudoeste de Rosario, al tiempo que falta detener a un evadido.

El delincuente se llamó Francisco Benjamín Torrén, quien fue arrestado en la intersección de las calles 27 de Febrero y Colombres, y trasladado bajo custodia a la dependencia policial.

De esta manera, ya fueron tres los reclusos recapturados luego de las aprehensiones de Leandro Acuña y Javier Batalla tras un megaoperativo cerrojo, mientras que resta atrapar a Ignacio Elías Ruiz.

El caos sucedió en la noche del lunes cuando un grupo de internos solicitó agua caliente a la guardia de la seccional, ubicada en la calle Arijón al 2300, donde al momento de abrirse la puerta de la celda para entregar lo pedido, uno de ellos se abalanzó contra el personal.

El agresor fue identificado como Claudio Gabriel G., quien, junto a otros presos, logró salir al patio del establecimiento y de allí subirse a los techos.

Dicho acusado fue rápidamente reducido en el lugar, a la vez que los guardiacárceles efectuaron disparos con escopetas de aire comprimido para evitar que la situación se saliera de control con los otros detenidos.

El tío del tercer implicado, Miguel Torrén, milita actualmente en el Bolívar de Bolivia y anteriormente jugó en Newell's, Argentinos Juniors, Unión de Santa Fe y Cerro Porteño.

El defensor sufrió los asesinatos de cuatro hermanos: en 2010, Walter, de 32 años, fue asesinado de un balazo en una discusión durante un partido de fútbol barrial; en 2020, Gabriel, de 36, murió a golpes en un confuso episodio con policías involucrados y el 7 de septiembre de 2021, Luis, de 43 años, fue ultimado a disparos por dos hombres que circulaban en una moto.

Por su parte, José Sixto Torrén, apodado "Gordo Koki", fue acribillado de cinco balazos por un presunto ajuste de cuentas cuando transitaba por un pasillo cercano a una cárcel.