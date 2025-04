Quiénes eran los operarios que murieron en una fábrica de dulce de leche

Víctor Adrián Loza y Santiago Vicintini se habrían intoxicado con gases cuando realizaban tareas de mantenimiento, dentro de un tanque, en una fábrica de dulce de leche de la localidad cordobesa de Río Primero.

Fueron identificados como Víctor Adrián Loza y Santiago Vicintini. La principal hipótesis es que uno de ellos intentó ayudar al otro porque se sentía mal, ambos terminaron descompensados y murieron al intoxicarse con gases.

Vicintini tenía 21 años y le decían “El Zurdo”. Era un apasionado del vóley, deporte que practicaba de manera profesional. Luego de la triste noticia, sus compañeros le dedicaron un tierno posteo: “Lamentamos de todo corazón tu pérdida ‘zurdito’. Extrañaremos las juntadas post entrenamiento para ir a tomar coca, las risas en la Trafic, durante el partido. Todos los momentos compartidos, partidos, campeonatos que hemos ganado y perdido”.

“Qué difícil va a ser entrar al SUM y no verte más entrenar con nosotros, cuando nunca faltabas, tu cable a tierra. Espero que estés descansando en paz, condolencias a la familia y amigos para sobrellevar este momento tan duro. ‘No se muere quien se va, solo muere quien se olvida’”, concluyeron.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: Decretaron tres días de duelo por las muertes de Adrián Loza y Santiago Vicintini.

/Fin Código Embebido/

Marcos, uno de los tíos, le escribió un extenso mensaje junto a algunas fotos que mostraban la pasión del “Gringo”, como también le decían algunos: “¿Qué hiciste zurdo? Me niego a dejar que te vayas, cabeza... dejás un vacío inmenso, difícil de superar, me quedan muchas cosas por decirte, por compartir. Comidas familiares que las hacíamos muy divertidas porque eras el único que me seguía en mis idioteces. Ese primo que daba el ejemplo a seguir, ese sobrino al cual solo había que admirarlo por la grandeza de sus superaciones, ese hijo 10?.

Al parecer el joven de 21 años habría sido quien fue a socorrer a Loza, de 35, luego de escucharlo pedir ayuda en la cisterna.

En su redes sociales, Víctor Adrián Loza de 35 años se mostraba fanático del fútbol, de la Selección Argentina y del Club Atlético River Plate. También compartía videos de humor.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/