Profesionales que facturan al exterior podrán ingresar dólares sin restricciones
Lo anunció el Banco Central de la República Argentina (BCRA). A partir de este viernes, los cobros por exportación de servicios ya no tendrán un límite anual de US$36.000 ni deberán liquidarse en el mercado oficial.
18/09/2025 | 19:49Redacción Cadena 3
FOTO: Profesionales que facturan al exterior podrán ingresar dólares sin restricciones.
El Banco Central (BCRA) anunció este jueves una medida que flexibiliza el ingreso de dólares al país para los profesionales que trabajan para el exterior. A partir de este viernes, los cobros por exportación de servicios ya no tendrán un límite anual de US$36.000 ni deberán liquidarse en el mercado oficial, según informó la entidad a través de la Comunicación “A” 8330.
Además, los bancos no podrán cobrar comisiones por la acreditación de ingresos de divisas en cuentas en moneda extranjera de freelancers y profesionales, aplicable a fondos provenientes de exportación de servicios, ingresos propios o ayuda familiar. La medida se suma a dos flexibilizaciones previas: en 2024 el límite anual pasó de US$12.000 a US$24.000 y en enero de este año se elevó a US$36.000.
Actividades alcanzadas
La normativa contempla un amplio espectro de rubros, incluyendo:
Mantenimiento y reparaciones
Construcción y telecomunicaciones
Informática y servicios de información
Propiedad intelectual e investigación y desarrollo
Servicios jurídicos, contables y gerenciales
Publicidad, investigación de mercado y encuestas de opinión
Arquitectura, ingeniería y servicios técnicos
Comercio y otros servicios empresariales
Audiovisuales, culturales, recreativos y educativos
Servicios de salud
Para ingresar dólares por estos conceptos, el profesional deberá tener una cuenta en dólares a su nombre y estar registrado con un monotributo con punto de venta específico, emitiendo una factura tipo “E” para facturar las exportaciones.
Impacto de la medida
Con esta decisión, el BCRA busca facilitar la llegada de divisas al país y simplificar el proceso para freelancers y profesionales, al tiempo que elimina restricciones históricas que limitaban el acceso a dólares. La medida llega en un contexto de tensión financiera, con los dólares paralelos superando los $1.500, caídas en los bonos argentinos y un riesgo país en máximos de un año, lo que refuerza la necesidad de incentivar el ingreso de divisas legales al sistema.
Expertos destacan que la norma no solo favorece a los trabajadores independientes, sino que también reduce costos bancarios y simplifica la operatoria, incentivando la formalización de los ingresos por exportación de servicios y contribuyendo a la estabilidad cambiaria.
Lectura rápida
¿Qué medida anunció el BCRA? El BCRA anunció la flexibilización del ingreso de dólares al país para profesionales que trabajan en el exterior, eliminando el límite anual de US$36.000.
¿Quiénes se benefician de esta medida? Los freelancers y profesionales que exportan servicios se benefician al poder ingresar dólares sin límite y sin comisiones bancarias.
¿Cuándo entra en vigencia la medida? La medida entra en vigencia a partir de este viernes.
¿Dónde se aplicará esta normativa? La normativa se aplicará en el país, beneficiando a profesionales que trabajan para el exterior y a diversas actividades de exportación de servicios.
¿Por qué se implementó esta medida? Se implementó para facilitar la llegada de divisas al país y simplificar el proceso para freelancers, en un contexto de tensión financiera.