FOTO: Prisión preventiva para los acusados de matar al albañil en Mar del Plata

La Jueza de Garantías Rosa Frende resolvió este miércoles dictar la prisión preventiva para Lucas “El Tucumano” Jérez y Alan David Díaz, acusados de matar al albañil Matheo Bonifacio Sánchez y de herir gravemente a su hijo Lucas durante un intento de robo en el barrio Juramento.

Según la información que se presentó en el portal 0223, la magistrada, a cargo provisoriamente del Juzgado de Garantías N°2, dispuso que los imputados sigan detenidos en el complejo penitenciario de Batán.

La medida coincidió con el pedido de la fiscal Constanza Mandagarán, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°4, quien investiga el hecho bajo las calificaciones de homicidio en ocasión de robo y lesiones graves.

De acuerdo con la fiscal, Jérez ingresó el 21 de julio a la vivienda ubicada en Don Orione al 2300 con intenciones de robar en el PH del fondo, donde había vivido con dos compañeros que lo habían echado y continuaban alquilando el lugar a la víctima.

En medio de un forcejeo con Sánchez, el albañil recibió un disparo y su hijo, de 29 años, intentó auxiliarlo pero recibió dos balazos, uno en una pierna y otro en el abdomen, que lo dejaron gravemente herido.

Tras el hecho, la policía detuvo a Díaz, de 26 años, cuatro días después en una casa del barrio Nuevo Golf, ubicada en Marcelo T. de Alvear al 3300.

En tanto, “El Tucumano” Jérez fue capturado el 28 de julio en un operativo cerrojo desplegado en el asentamiento conocido como Villa Vértiz, en la zona de Vértiz y José Hernández.

El próximo paso en la causa será el cierre de la investigación penal preparatoria y la posterior elevación a juicio, donde ambos acusados enfrentarán las pruebas en su contra.