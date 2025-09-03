FOTO: Presunto femicidio en Mendoza: lo imputaron por asesinar de una puñalada a su ex mujer

Un hombre fue imputado por asesinar de una puñalada a su ex mujer de 57 años en la ciudad mendocina de Guaymallén.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Mendoza a la agencia Noticias Argentinas, la Justicia formuló cargos por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio) contra Enzo Valdovino, quien se abstuvo de prestar declaración indagatoria.

En este sentido, la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional determinó el traslado del implicado a un penal del Servicio Penitenciario provincial.

Sandra Norma Sánchez habría sido atacada con un arma blanca en la axila y un vecino llamó al 911, motivo por el que la Policía concurrió al domicilio de la calle Ropolo al 600, donde hallaron el cuerpo tendido en el piso y detuvieron al sospechoso.

Los investigadores creen que se produjo una discusión entre el presunto agresor y la víctima, quienes forcejearon hasta que el hombre tomó un cuchillo y le asestó una puñalada a la mujer.

Residentes de la zona remarcaron que Sánchez era una persona "tranquila" y un testigo sostuvo que "se escucharon gritos" desde el interior de la finca, mientras que otra persona intentó realizarle maniobras de RCP a la damnificada: "No pudo hacer nada".

El delito por el que se lo imputó a Valdovino prevé una única pena que es prisión perpetua, conforme al artículo 80 del Código Penal.