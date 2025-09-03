En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Presunto femicidio en Mendoza: lo imputaron por asesinar de una puñalada a su ex mujer

El crimen ocurrió en la ciudad de Guaymallén. El acusado se abstuvo de declarar.

03/09/2025 | 17:17Redacción Cadena 3

FOTO: Presunto femicidio en Mendoza: lo imputaron por asesinar de una puñalada a su ex mujer

Un hombre fue imputado por asesinar de una puñalada a su ex mujer de 57 años en la ciudad mendocina de Guaymallén.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Mendoza a la agencia Noticias Argentinas, la Justicia formuló cargos por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio) contra Enzo Valdovino, quien se abstuvo de prestar declaración indagatoria.

En este sentido, la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional determinó el traslado del implicado a un penal del Servicio Penitenciario provincial.

Sandra Norma Sánchez habría sido atacada con un arma blanca en la axila y un vecino llamó al 911, motivo por el que la Policía concurrió al domicilio de la calle Ropolo al 600, donde hallaron el cuerpo tendido en el piso y detuvieron al sospechoso.

Los investigadores creen que se produjo una discusión entre el presunto agresor y la víctima, quienes forcejearon hasta que el hombre tomó un cuchillo y le asestó una puñalada a la mujer.

Residentes de la zona remarcaron que Sánchez era una persona "tranquila" y un testigo sostuvo que "se escucharon gritos" desde el interior de la finca, mientras que otra persona intentó realizarle maniobras de RCP a la damnificada: "No pudo hacer nada".

El delito por el que se lo imputó a Valdovino prevé una única pena que es prisión perpetua, conforme al artículo 80 del Código Penal.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Mendoza? Un hombre fue imputado por el asesinato de su ex mujer en Guaymallén.

¿Quién es el acusado? El acusado es Enzo Valdovino, quien se abstuvo de declarar ante la Justicia.

¿Cómo ocurrió el crimen? Se produjo una discusión que derivó en un forcejeo, donde Valdovino le asestó una puñalada a la mujer.

¿Qué se sabe de la víctima? La víctima fue Sandra Norma Sánchez, de 57 años, quien fue hallada muerta en su hogar.

¿Cuál es la pena prevista? La imputación prevé una pena de prisión perpetua.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho