Asesino serial de Jujuy: darán a conocer "resultados significativos" esta tarde

Confirman "resultados significativos" en la investigación contra Matías Jurado, el hombre detenido acusado de ser un asesino serial en la provincia de Jujuy. Este miércoles por la tarde-noche se llevará a cabo una conferencia de prensa para dar más detalles de lo hallado.

Guillermo Beller, fiscal de la causa, le confirmó que "hubo resultados significativos para la investigación" y por este motivo realizará, junto con sus colegas, una conferencia de prensa a las 19.00 en la calle Otero 232.

Días atrás se había informado que este miércoles se iban a dar a conocer los primeros resultados de los análisis de ADN de los restos hallados en la vivienda de Jurado.

A su vez, el representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) jujeño indicó que este martes llegó a la provincia el equipo entomólogo forense que examinará los insectos en los huesos para determinar fechas.

También arribaron a Jujuy antropólogos con un geo radar de Gendarmería para "detectar anomalías en el suelo o si hay algún elemento extraño, eso tanto en el domicilio, como en otros dos lugares investigados", detalló Beller.

Actualmente el hombre, de 37 años, se encuentra detenido con prisión preventiva durante cuatro meses por el delito de homicidio por ensañamiento.

A Jurado se lo responsabiliza del crimen de Jorge Anachuri, un jubilado que desapareció el 25 de julio, pero también se lo vincula con los hechos de Juan Carlos González, (60), Juan José Ponce (51), Miguel Ángel Quispe (60) y Sergio Alejandro Sosa (25).