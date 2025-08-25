Prestadores de salud marchan en Córdoba por coimas en el sistema de discapacidad

En Córdoba, prestadores de salud se movilizan en Plaza San Martín para exigir una investigación rigurosa sobre las denuncias de coimas en el sistema de discapacidad. La acción responde a la demanda de que la justicia no ignore el desvío de fondos críticos.

Julia Domínguez, del colectivo por la discapacidad, expresó a Cadena 3: "Elaboramos un documento que hoy se va a leer solamente en Córdoba Capital en Plaza de Mayo". Este documento fue escrito por personas con discapacidad, prestadores y familiares de diversas partes del país, y da cuenta de la situación alarmante que enfrentan.

Domínguez destaca que las revelaciones sobre las coimas, especialmente las asociadas a la hermana del presidente y otros funcionarios, requieren atención inmediata. "Si todo esto se comprueba, estaría dando cuenta de una gestión súper perversa, porque están recortando a gente que pertenece a sectores súper vulnerados", afirma.

Se menciona que la reducción de medicamentos esenciales, como tratamientos oncológicos y crónicos, está generando un impacto devastador. "Lo que estás haciendo es quitar lo que una persona necesita para subsistir y eso realmente nos produce indignación", agrega Domínguez.

La movilización también cuenta con el respaldo de gremios, organismos de derechos humanos y la comunidad en general. La denuncia y el pedido de justicia resuenan en la ciudad, con la firme convicción de que la sociedad no permanecerá indiferente ante tales injusticias.

Informe de Gonzalo Carrasquera.