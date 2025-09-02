Preso revela pagos para conseguir libertad en Unidad Carcelaria de Salta

Un preso declaró en el juicio por la presunta red narcocriminal en la Unidad Carcelaria N°1 de Salta y afirmó que debió realizar una serie de pagos para recuperar la libertad.

El interno, cuya identidad se encuentra bajo reserva, reveló que su padre tuvo que abonar para que la cúpula del Servicio Penitenciario le concediera el beneficio de extramuros.

Además, el recluso, que está protegido en la Unidad 16 de Cerrillos, añadió que realizó pagos a fin de que sea derivado a la Granja Penal, un régimen de semilibertad, y con el objetivo de que le incrementen puntos de concepto, de 0-0 a 10-9.

De acuerdo a su relato, los desembolsos se llevaban a cabo para obtener privilegios dentro del sistema, a la vez que también entregó carne perteneciente a un comercio familiar, situación que le generó una deuda con su círculo más cercano.

En el juicio hay 20 acusados, entre ellos funcionarios penitenciarios que se encuentran imputados por los delitos de exacciones ilegales agravadas (concusión), venta de droga calificada por la participación de más de tres personas, cometida en un lugar de detención y por funcionarios encargados de la guarda de presos, así como asociación ilícita, todo ello en concurso real.

A su vez, los detenidos y parientes enfrentan cargos por comercialización de estupefacientes agravada y asociación ilícita, también en concurso real.

Se prevé que la lectura de alegatos se lleve a cabo el próximo lunes 8 de septiembre.