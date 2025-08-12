FOTO: Postergan audiencia sobre penas de homicidas de Lara Fernández y hay reclamos

La audiencia que iba a tratar las apelaciones por las condenas a los homicidas de Lara Fernández, la adolescente de 17 años asesinada por delincuentes durante un intento de robo en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, fue postergada por cuestiones de agenda y la madre de la damnificada manifestó su bronca: “Es un manoseo constante a las víctimas”.

Laura Fernández confirmó en diálogo con la agencia Noticias Argentinas que el Tribunal de Casación Penal N°2 de La Plata modificó la fecha de la citación para el martes 26 de agosto a las 13:00.

La realización de esta audiencia se encontraba prevista para este jueves 14 a la misma hora, pero debió ser diferida por razones de agenda interna del tribunal.

“Siento impotencia y bronca, parece que actúan con ineficiencia porque uno se prepara para estas situaciones”, expresó la madre de Lara.

En este contexto, la mujer denunció que la Justicia “manosea constantemente a las víctimas”: “No debería ser así, falta que se capaciten o que vivan en carne propia lo que sufrimos nosotros para entender”.

“Se manejan como quieren y hacen sentir mal a las víctimas”, lamentó Laura.

El 25 de noviembre de 2024, Cristian Maidana fue sentenciado a la pena de 20 años de cárcel, Alan Benjamín González fue sentenciado a 24 años y Leandro Nicolás Strassera a 21 años de prisión.

Los particulares damnificados recurrieron las penas al considerar que la calificación del hecho debería ser “homicidio criminis causa” (matar para ocultar otro ilícito), una figura penal que implica prisión perpetua para los tres asesinos.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°5 de Lomas de Zamora declaró a Strassera, González y Maidana penalmente responsables de homicidio en ocasión de robo, poblado y en banda.

Por su parte, González también fue condenado por el crimen de Hugo Domato, un jubilado de 70 años que fue asesinado el 2 de febrero de 2022 en el partido bonaerense de La Matanza, y por otros asaltos cometidos.

En tanto, hay un cuarto detenido conocido como “Martincito”, que cumplió 19 años en mayo, pero, como era menor al momento del robo (15 años), su proceso penal se encuentra en la Justicia de Responsabilidad Juvenil.

El crimen

El 1 de enero de 2022 Lara Fernández festejaba Año Nuevo con sus amigos cuando fueron sorprendidos por cuatro ladrones que quisieron robarles los celulares a los jóvenes en el cruce de las calles Falucho y Olmos, Lomas de Zamora.

De acuerdo a la investigación, la adolescente se resistió y allí uno de los agresores la golpeó con la culata del arma en la nuca y luego salió un disparo que la mató.

Maidana fue el primero de los delincuentes detenidos y luego fue el turno de González.

Acerca de la situación de Strassera, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de $5 millones para quien aporte información y recién en mayo de 2023, a más de un año del crimen, fue capturado.