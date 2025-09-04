¿Por qué no cura?: el novedoso stream de la Iglesia de Córdoba que genera debate

En tiempos donde las redes sociales, los streams y las plataformas digitales marcan el pulso de la conversación pública, el Seminario Mayor de Córdoba decidió no quedarse al margen. Desde agosto, un grupo de jóvenes que se prepara para el sacerdocio lleva adelante un ciclo de streaming semanal que, con una pregunta provocadora como título —¿Por qué no cura?—, busca hablarle a su generación en su propio idioma: el de la cultura digital.

El proyecto, que se transmite todos los martes a las 21 hs por YouTube y Radio María Argentina, ya lleva tres emisiones y empieza a generar eco tanto dentro como fuera de los espacios eclesiales. ¿La propuesta? Abrir un espacio de diálogo honesto sobre el sacerdocio, los desafíos de la vocación y la vida de quienes están discerniendo su llamado en pleno siglo XXI.

“¿Cómo es vivir en el seminario?”, “¿Qué pensás cuando sentís que Dios te llama?”, “¿Qué dicen tus amigos cuando les contás que querés ser cura?” Estas son solo algunas de las preguntas que se ponen sobre la mesa en cada episodio.

Una experiencia que nació como piloto y ya pisa fuerte

La iniciativa comenzó en 2024 como una prueba piloto de una sola semana. Sin embargo, el impacto fue tal que los estudios de Radio María Argentina decidieron apostar por una segunda etapa más estable y continua. Así, en 2025 el proyecto volvió con fuerza renovada y con el respaldo de una audiencia cada vez más curiosa y participativa.

El nombre del programa, ¿Por qué no cura?, juega con una doble intención: por un lado, interpela directamente a quienes alguna vez sintieron el “gusanito” vocacional; por otro, cuestiona sin solemnidad los prejuicios y dudas que muchos tienen frente a la vida sacerdotal.

Vocación, juventud y cultura: un diálogo posible

Lejos de los discursos acartonados, el stream busca mostrarse como una “mesa de charla”, donde los seminaristas hablan sin filtros de sus propias experiencias, inseguridades y alegrías. Además, invitan a jóvenes con inquietudes y a figuras del ámbito eclesial, como el propio Cardenal Ángel Rossi, quien participó de una de las emisiones con palabras de cercanía y humor:

“Contento de acompañarlos en esta mesa y en este mundo tan técnico. Es un modo de estar cerca”, dijo el cardenal, y en otro momento agregó: “Con Dios tenemos derecho al pataleo. Podemos reclamarle, hablarle como a un amigo”.

Esa naturalidad es uno de los sellos distintivos del programa. No se trata de “bajar línea” ni de hacer catequesis en formato digital. La idea es conversar, compartir, poner sobre la mesa las dudas que muchos jóvenes tienen sobre la fe, la vocación y el sentido de la vida.

Por ahora, ¿Por qué no cura? está previsto para los meses de agosto y septiembre, con una emisión semanal cada martes a las 21:00. Pero sus impulsores no descartan extenderlo si el interés sigue creciendo. Ya han recibido mensajes desde distintas partes del país e incluso del exterior, de jóvenes que agradecen “poder escuchar algo tan real y tan distinto”.

El Seminario Mayor de Córdoba, ubicado en la capital provincial, es un espacio donde decenas de jóvenes se forman en su camino hacia el sacerdocio. Hoy, gracias a esta iniciativa, no solo abren las puertas del seminario, sino también una ventana digital desde la que se animan a hablar, preguntar y sobre todo, escuchar.