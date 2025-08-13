FOTO: Pidieron prisión perpetua para el acusado por el homicidio de Mariano Barbieri en Palermo

Prisión perpetua pidieron contra el acusado Isaías José Suárez por el homicidio del ingeniero Mariano Barbieri dentro de la plaza Sicilia, en el barrio porteño de Palermo, en agosto de 2023, durante un intento de robo.

El fiscal Nicolás Amelotti, a cargo de la Fiscalía ante los Tribunales en lo Criminal y Correccional Nº11, solicitó la pena máxima de cárcel para el hombre al hallarlo responsable del delito de homicidio agravado por haber sido perpetrado para consumar otro delito y para procurar la impunidad.

Este martes se desarrollaron en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº11, integrado por los jueces Julio Pablo Quiñones, Julio López Casariego y Matías Buenaventura, los alegatos y allí la fiscalía expuso que Suárez debería ser condenado a prisión perpetua.

En su lectura, Amelotti marcó que el acusado conocía el riesgo que le estaba generando a la víctima al acuchillarlo en una zona vital: “Frente a la resistencia de Barbieri, le asestó una puñalada certera en el tórax y lesionó el corazón de la víctima”, explicó. Además, también solicitó que sea declarado reincidente.

El juicio oral continuará el jueves 14 de agosto con el alegato de la defensa, informaron desde el Ministerio Público Fiscal.

El asesinato del ingeniero sucedió en la noche del 30 de agosto de 2023 cuando la víctima, quien había sido papá hace tan solo semanas, se encontraba en el interior de la Plaza Sicilia.

Cerca del cruce de las avenidas Del Libertador y Sarmiento, en la zona de los Bosques de Palermo, el acusado apareció y le intentó robarle su celular. Sin embargo, la víctima se resistió, lo que generó que Suárez lo atacara con un cuchillo tipo tramontina.

Luego de la agresión, el imputado se dirigió hacia la avenida Berro y Casares, desde donde emprendió una caminata hacia el interior del Barrio 31 de Retiro.

Mientras que Barbieri, por su parte, cruzó herido la avenida Del Libertador y llegó hasta una heladería donde pidió ayuda antes de desplomarse en el suelo. Pese al rápido accionar, falleció pocas horas después en el Hospital Fernández.

El cuchillo con el que atacaron a la víctima fue encontrado al día siguiente dentro del parque por parte de un periodista que cubría el caso.

La detención de Suárez ocurrió cinco días después dentro del Barrio 31 por la División Antidrogas Norte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo a lo que marcó el fiscal en su exposición, se analizaron más de 10 mil cámaras y se obtuvieron 34 imágenes que coincidían con la declaración de un testigo, quien había llamado al 911 tras ver el momento del robo.

Otro punto que el fiscal Amelotti mencionó es que Suárez ya había sido condenado por hechos similares cometidos en la misma zona en la que atacó a Barbieri, algunos de ellos de más de diez años de antigüedad.