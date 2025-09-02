En vivo

Sociedad

Pergolini apuntó contra el Gobierno por la prohibición de los audios de Karina

El conductor de radio y televisión se refirió a la polémica decisión del Gobierno en su programa de streaming.   

02/09/2025 | 18:55Redacción Cadena 3

FOTO: Mario Pergolini apuntó contra el Gobierno. (Captura)

Mario Pergolini apuntó contra Javier Milei por la decisión del Gobierno de aplicar una cautelar que prohíbe la publicación de los audios de Karina Milei.

En su programa de streaming en Vorterix "Dejá que entre el sol", el conductor declaró que la decisión del Gobierno es censura.

"Yo quiero decirles sintiéndome responsable del medio por defender la libertad de todos que eso es censura previa. La Constitución dice que no puede haber censura previa. Si alguien tiene esa grabación y decide pasarlo, sufrirá las consecuencias por pasar esa grabación sea buena, sea mala, sea esclarecedora o sea mentira. Y cada cual de nosotros tenemos una responsabilidad en los medios en donde estamos", indicó Pergolini en su programa.

"Hay algo que queda muy en claro que nosotros podemos publicar lo que queramos todo el tiempo bajo nuestra propia responsabilidad de firma o de la empresa. Casi todas las empresas dicen 'bueno, nosotros nos hacemos responsables de lo que decidimos publica, pero de la gente que contratamos se hacen responsables ellos'", agregó Pergolini.

Además, aseguró que se "han metido muchas mentiras, pero las que se descubrieron fueron desmentidas, pero en el juego de ser libres está la libertad de opinión".

"Ningún juez de toda la República Argentina puede salir a decir que no se puede hablar de tal o cual persona porque no es así. Tenemos libertad de expresión y nadie nos puede ejercer censura previa. así que todos nos deberíamos estar quejando en los medios de esto y no importa con quién sea, sea gente buena o mala, no importa cómo lo pongamos", cerró.

La difusión de un primer audio de la hermana del Presidente, donde no se menciona ningún delito, llevó a la judicialización del tema y se solicitó una medida cautelar que prohibió la difusión de nuevos audios grabados en la Casa Rosada, lo que detonó los cuestionamientos sobre la libertad de expresión.

Lectura rápida

¿Quién criticó al Gobierno por la cautelar sobre los audios?
Mario Pergolini criticó al Gobierno por la cautelar que prohíbe la publicación de los audios de Karina Milei.

¿Qué considera Pergolini que es esta acción del Gobierno?
Pergolini considera que es censura previa.

¿Qué dice la Constitución sobre la censura?
La Constitución establece que no puede haber censura previa.

¿Qué ocurrió tras la difusión del primer audio?
La difusión del primer audio llevó a la judicialización del tema y se solicitó una medida cautelar que prohibió la difusión de nuevos audios.

¿Qué defiende Pergolini en su programa?
Pergolini defiende la libertad de expresión y la responsabilidad de los medios en la publicación de información.

