FOTO: Otorgan prisión domiciliaria a hombre acusado de abusar de su sobrina en Mar del Plata

Un hombre fue acusado de abusar sexualmente a su sobrina y se le otorgó el arresto domiciliario por los hechos ocurridos entre 2022 y 2024 en el barrio La Herradura de la ciudad de Mar del Plata.

Según informó el portal 0223, la medida fue resuelta tras una audiencia en la que el juez Juan Manuel Sueyro consideró los argumentos de la defensa y el consentimiento de la Fiscalía.

El acusado, que llevaba un año y dos meses detenido en el complejo penitenciario de Batán, siguió bajo prisión preventiva pero con monitoreo electrónico y, según la resolución, no pudo salir de su domicilio sin autorización ni establecer contacto con la víctima ni con su entorno familiar.

La causa estuvo a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°1, dirigida por la fiscal Florencia Salas, quien había imputado a P.C.C. por abuso sexual con acceso carnal contra su sobrina desde que la niña tenía 9 años hasta los 11.

En la audiencia, la defensa encabezada por el abogado Matías Quiñones pidió la morigeración de la detención alegando que el acusado era sostén económico de su hogar, que los informes socioambientales eran favorables y que había mantenido buena conducta en el penal.

La Fiscalía aceptó el pedido de arresto domiciliario con la condición de que el imputado no se comunicara con la víctima ni con su familia.

Finalmente, el juez Sueyro valoró la buena conducta del acusado, el resultado positivo de la pericia social y la necesidad de que pueda colaborar con el cuidado de sus hijos mientras su pareja trabaja y con esos fundamentos, dispuso el arresto domiciliario controlado de manera electrónica hasta el inicio del juicio, cuya fecha aún no estaba confirmada.