Ofrecen recompensa para hallar restos óseos de mujer desaparecida en Salta

El Ministerio de Seguridad Nacional ofreció una recompensa para dar con el hallazgo de los restos óseos de Rosmery Aramayo Torrez, una mujer que desapareció a mediados de enero de 2025 en la provincia de Salta y nunca más se supo de ella.

La Fiscalía Penal de Graves Atentados Contra las Personas del Distrito Judicial de Tartagal, mediante un oficio enviado el 22 de julio de 2025, solicitó que se ofrezca una recompensa de $5 millones para aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan el descubrimiento de los restos óseos o humanos de Torrez.

En la Resolución 1106/2025, publicada en el Boletín Oficial, y firmada por la ministra Patricia Bullrich, se destacó que los restos pueden ser encontrados sobre la Ruta Provincial Nº54 o en el denominado camino al Rancho El Ñato, ubicado sobre Ruta Provincial Nº146, de Salta.

Torrez fue vista por última vez el 17 de enero de 2025, alrededor de las 10:00, cuando el imputado José Eduardo Miranda salió de su domicilio particular, en el barrio Ferroviario, junto a su pareja Rosmery, en una camioneta Ford modelo Ranger con dirección hacia Ruta Nacional Nº34, y Provincial Nº54. Luego de ello, Miranda regresó sin su pareja y procedió a lavar la camioneta.

De la investigación realizada por la fiscalía surgieron elementos suficientes para afirmar que, luego de tomar la ruta Nº54, Miranda habría asesinado a Torrez con la participación de José Alfredo Miranda, hijo de ambos.

Las características físicas de Torrez fueron detalladas: mide 1.60 mts., cabello castaño oscuro, ojos marrones, tez trigueña y de contextura robusta.

Tras la solicitud, las autoridades nacionales confirmaron que se ofrece como recompensa, dentro del territorio de la República Argentina, la suma de $5 millones.

“Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas Dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos de este Ministerio”, destacó la resolución.

El pago de la recompensa será realizado en este Ministerio o en el lugar que designe el representante de esta cartera de Estado, “previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada a fin de preservar la identidad del aportante”.