Ni Una Menos: Familiares de víctimas de femicidio cuestionaron al Poder Judicial

Familias de víctimas de femicidio, travesticidio y desapariciones realizaron este sábado una asamblea nacional popular, por primera vez en Plaza de Mayo, en el marco de la manifestación Ni Una Menos para visibilizar los casos, acompañarse mutuamente y denunciar "la impunidad del Poder Judicial" que "mira para otro lado" por lo cual elaborarán un petitorio para presentar a las autoridades nacionales.

El encuentro tuvo lugar al lado de la Pirámide de Mayo, donde ubicaron un gazebo, bajo el cual estuvieron más de 20 familiares de víctimas que fueron pasándose el micrófono para contar el estado de cada causa judicial y recordar cada crimen.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Alrededor del monumento colgaron una tela con imágenes de las mujeres que fueron asesinadas o desaparecidas que alcanzó a cubrir toda la reja.

A la asamblea asistieron familias que viajaron desde Jujuy, Córdoba, Mar del Plata, Mendoza y Santiago del Estero y otras ciudades gracias a una colecta que hicieron las propias familias, quienes fueron acompañadas por la actriz Thelma Fardín.

Cada familiar tenía la imagen de las víctimas de femicidio o de desapariciones en carteles, remeras y pecheras.

Los ejes principales fueron los pedidos de justicia y derechos de las familias que "no se estarían cumpliendo", detalló Marta Montero, madre de Lucía Pérez, la adolescente abusada y asesinada en 2016.

"Estamos buscando derechos que no tenemos y esos derechos son de todos. Venimos a hablar de nuestras hijas, no estamos buscando algo personal, sino algo para el resto de las chicas. Sacamos del pan nuestro para pagarle a los abogados, para pagar pericias, son inaccesibles, hacemos colectas, son muchos los costos para acceder a la justicia", agregó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Durante el encuentro, Fardín, dijo, tomando de la mano Montero, que le resulta "muy inspiradora" su lucha, porque, "de hecho recibiendo un fallo adverso en la justicia brasilera, en mi caso por abuso sexual, donde no importa cuántas pruebas presentes, hay una justicia falsa, mentirosa (...) nos dicen que el delito de abuso sexual no está prescripto, sin embargo, aunque podemos denunciar, a pesar de presentar todas las pruebas posibles, la justicia te pide pruebas materiales", al referirse a la decisión del juez brasileño Fernando Toledo Carneiro, que absolvió a Juan Darthés por considerar prescripto el abuso contra Fardín.

"Recuerdo fuertemente del segundo juicio a los asesinos de Lucía esto de 'no tenemos su palabra, su testimonio'. En mi caso tenemos mi testimonio y tampoco alcanza, porque esa justicia, que dice que tenemos 10 años para denunciar, que son injustos, porque no deberían prescribir esos delitos, si no tengo pruebas materiales como ADN, testigo ocular o un video no alcanza", agregó.

"Frente a eso estar organizades es la única salida (...) Hay una justicia con vendas en los ojos pero no para la imparcialidad, sino para con las víctimas y sus familiares. Eso es lo que vamos a torcer. Nos tenemos", concluyó.

Sobre la presencia de Fardín, Montero agregó: "Nos acompaña Thelma porque en este momento es una paradoja que una chica denuncia un abuso y no pasa nada, este es el mensaje que nos están dando 'si denunciás, no pasa nada', ella lo está viviendo hoy en carne propia".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Luego de cada exposición, todas ellas desgarradoras, la audiencia compuesta por más de 500 personas, que en su mayoría fueron mujeres, gritaron mensajes de apoyo y aliento como "¡Fuerza compañera!". También se aplaudió cada logro judicial.

El padre de Cecilia Basaldúa, la mujer de 35 años que fue abusada sexualmente y asesinada en abril del 2020 en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, Daniel Basaldúa, dijo: "Pedimos justicia y que no haya más impunidad del Poder Judicial, que mira para otro lado en todos los casos".

Entre los familiares estuvieron la madre del joven trans Tehuel de la Torre, Norma Nahuelcura; el padre de Natalia Melmann, Gustavo Melmann; también familiares de Florencia Penacchi; y la madre de la asolescente jujeña Iara Ruedas.

El padre de la adolescente Natalia Melmann, asesinada y abusada en Miramar en 2001, mencionó las condenas logradas -entre ellas las de tres policías bonaerenses- y lo que aún falta lograr y concluyó: "Las sentencias que hemos logrado han sido por la lucha, el acompañamiento de muchas personas y para demostrar que la lucha que no se abandona, se gana, esto lo aprendimos de las Madres de Plaza de Mayo. Venimos a esta asamblea para acordar con los distintos familiares cómo podemos lograr el Ni Una Menos".