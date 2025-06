Neonatal: las cinco grandes dudas que dejó el juicio por la muerte de bebés

Por Juan Federico

Este miércoles llega a su fin un juicio inédito en Córdoba. Cuando se escuche la sentencia contra los 11 acusados por los presuntos ataques a bebés en el Hospital Neonatal, habrán pasado largas horas de deliberación por parte de los jurados populares.

De acuerdo a lo estipulado, tras el cierre de la última palabra, a media mañana, los ocho jurados populares titulares pasarán a deliberar. Una vez que fijen posición, se les sumarán los dos vocales de la Cámara Séptima del Crimen.

Todo se resuelve por mayoría simple en cada caso, y si hay empate, definirá la presidenta del Tribunal.

En concreto, cada jurado deberá indicar si tiene la "certeza" o no sobre la acusación que pesa sobre cada uno de los imputados.

A diferencia de la instrucción, en la que la duda alcanza para llevar a un acusado a juicio, en esta instancia del proceso la carga de la prueba se revierte: la duda se tiene que convertir en certeza para asegurar una condena; de lo contrario, el acusado debería ser absuelto por el denominado "beneficio de la duda".

La deliberación no es para nada sencilla: los jurados deberán votar no sólo por la acusación, sino analizar uno por uno los 13 hechos que conforman la acusación.

Entre otros puntos, el largo juicio dejó cinco claves que no se pudieron develar a lo largo de las audiencias y que mañana tendrán un peso muy importante al momento de las evaluaciones por parte del jurado popular.

La serialidad criminal. La principal hipótesis de la acusación, que apunta a que la enfermera Brenda Agüero se había convertido en una asesina serial de bebés dentro del Hospital Neonatal, fue confrontada durante el juicio. Sobre todo, a partir de las audiencias en las que declaró el denominado “equipo interdisciplinario” que se conformó de manera extraordinaria para esta investigación y que fue conformado no sólo por los peritos del Poder Judicial de Córdoba, sino también con la “incorporación” del destacado Pediatra Julio Trentadue, el toxicológico Luis Ferrari, y el neonatólogo Néstor Vain, quienes viajaron especialmente de Buenos Aires para participar de este proceso.

Vain y Trentadue dejaron en claro que no había unanimidad en el informe oficial que detectaba un mismo “patrón” en los 13 casos que llegaron a juicio (cinco muertes y ocho bebés que sobrevivieron) y destacaron que en sólo cinco de los 13 episodios se podía inferir, sin dudas, que podía existir un factor humano detrás de las descompensaciones de los recién nacidos.

En los otros casos, advirtieron, ante la ausencia de autopsias u otros informes que hubieran sido claves, se podían inferir otras cuestiones por encima de la criminalidad, lo que abrió el abanico de la duda.

No obstante, en los alegatos, la fiscalía insistió en acusar a Agüero por todos los casos. ¿A qué se debe esto? Que si se analizaba sólo el universo de los cinco casos apuntados por los especialistas (dos muertes y tres bebés que sobrevivieron), se ampliaba la cantidad de empleados del Neonatal que habían coincidido en esas mismas guardias. Se caía, entonces, una de los principales indicios en contra de Agüero: de acuerdo a los registros del hospital, fue la única empleada que trabajó en los mismos días en los que ocurrieron los 13 casos bajo estudio.

¿Pacto de silencio?. Durante la instrucción y el juicio, el grupo de los 10 funcionarios imputados, sobre todo, la plana mayor del Ministerio de Salud y los directivos del hospital, nunca terminaron por explicar qué pensaban de lo sucedido. La mayoría se quedó atado al libreto de que “con el diario del lunes” ahora podían explicar lo que en ese momento no advirtieron a la Justicia: o sea, si hubo una mano criminal, ellos no lo podían denunciar porque nunca se habían imaginado algo así. No obstante, ninguno señaló a Brenda Agüero como la responsable.

El exministro de Salud, Diego Cardozo, que siempre amagó con contar otra teoría (en la instrucción hay intervenciones en la que Cardozo le decía a la exdirectora Liliana Asís que sospechaba de “mala praxis” y de derivaciones “naturales” en algunos casos), al final nunca dijo nada al respecto en el juicio.

El método. Potasio en algunos casos. Insulina en otros. No hay registros de la enfermera Brenda Agüero solicitando estas sustancias a la Farmacia del Hospital. Tampoco se incorporó, a lo largo de la investigación, alguna referencia de que la enfermera las hubiese comprado de manera particular afuera del hospital. Los especialistas en Criminalística sostienen que no es usual que un asesino serial vaya modificando el método, no sólo en cuanto a la sustancia utilizada, sino a la modalidad de ataques: de casos salteados en el tiempo, a cuatro ataques simultáneos durante la misma guardia.

El método termina por ser medular: no hay un sólo testigo que haya visto a Agüero manipulando potasio, insulina o, acaso, una jeringa. Ni siquiera escondiéndose alguno de estos elementos.

Por eso, siempre se sostuvo que este es un juicio basado en indicios, pero no en pruebas.

Las cámaras. Tanto en la instrucción como ahora en el juicio, jamás quedó en claro qué pasó realmente con las cámaras del Hospital Neonatal. Por ley, el centro médico de barrio La France contaba con estos instrumentos, pero en la causa jamás se pudo incorporar ninguna imagen. La primera explicación indicó que las cámaras no funcionaban, aunque nunca hubo una respuesta concreta sobre el real motivo. Luego, se deslizó que cuando llegó la Justicia, en julio de 2022, ya los registros se habían borrado por el paso del tiempo.

Esta última explicación choca con una realidad: las autoridades del Neonatal aseguraron que después de la guardia del 6 de julio, en la que fallecieron dos bebés y otros dos se descompensaron, comenzó una presunta investigación interna. ¿Cómo fue entonces que no se revisaron las cámaras en ese momento?

En concreto: nunca nadie explicó esta ausencia de imágenes, que hubieran sido claves.

La escena del crimen. En tiempo récord, el Hospital Neonatal sufrió alteraciones más que sensibles, desde la fatídica guardia del 6 de junio hasta que el fiscal Raúl Garzón llegó a allanar por primera vez a mediados de julio. Se incorporaron nuevas incubadoras, se cambiaron algunos sectores del Centro Obstétrico y se alteró por completo la Farmacia.

¿A qué se debió este plan de obras en tiempo exprés? Poco y nada se debatió sobre esto durante el juicio.

Lo concreto es que cuando llegó la Justicia a investigar, se topó con un escenario que no coincidía con el que había semanas antes, entre marzo y junio de ese año, cuando se desarrolló la dramática secuencia.

Durante todo el juicio, los jueces y los jurados populares no fueron a conocer in situ el escenario de semejante historia.

Recién el 4 de julio de 2022 la Justicia se enteró que algo extraño estaba sucediendo en el Neonatal: fue un ingeniero, Francisco Luperi, el que llegó a Tribunales 2 y contó que su esposa, la médica Virginia Zamora, que trabaja en el Neonatal, le había contado que adentro del nosocomio se hablaba de varias muertes sospechosas. Nunca explicaron por qué Zamora no le consultó antes a la directora Asís sobre qué estaba pasando. ¿Cómo suponía Zamora que nadie había ido aún a la Justicia? En el juicio, ninguna de las partes se lo preguntó.