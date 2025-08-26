Murió un nene de 2 años al ser atropellado por un camión en Santiago del Estero

FOTO: Murió un nene arrollado por un camión en Santiago del Estero.

Un nene de dos años y seis meses murió este lunes por la noche tras ser atropellado por un camión cañero en la ruta nacional 38 a la altura del departamento de Juan Bautista Alberdi, en la provincia de Santiago del Estero.

Ocurrió a las 19.30 cuando Neitan Gabriel Godoy cruzó repentinamente la ruta, y fue embestido por el vehículo en circunstancias que se tratan de precisar.

El impacto fue fatal y el nene no pudo ser salvado por los médicos que llegaron hasta la localidad de Los Arroyos. En el lugar trabajó personal policial de la Unidad Regional Sur, junto a Bomberos Voluntarios, Guardia Urbana Municipal y el servicio 107.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Neitan había sido criado por su abuela, quien estaba gestionando la tenencia, y su pareja, Augusto Josso, con quien estaba momentos antes del accidente.

“Ha sido segundo de descuido, porque yo fui a cambiarle el televisor porque a él siempre le atraía los dibujitos y algunos le agradaba y otros no. Segundos antes, él estaba conmigo en el jardín y cuando yo entré al dormitorio a cambiarle los dibujitos, él salió por la puerta lateral del domicilio que da al taller mecánico y cruzó la ruta, pero yo no vi en qué momento salió”, explicó el hombre, de 69 años en declaraciones a Noticias del Interior.

Además, expresó: “Yo soy compañero de la abuela y están viviendo en mi domicilio. Desde que la criatura tiene 2 meses nunca tuvo reconocimiento de la madre ni del padre, yo lo he criado desde ese momento hasta hoy que ocurrió esta desgracia totalmente que me tiene destruido y no sé qué va a ser de mi vida”.