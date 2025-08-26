Murió un nene de 2 años al ser atropellado por un camión en Santiago del Estero
El accidente ocurrió en la ruta nacional 38, a la altura de Juan Bautista Alberdi.
26/08/2025 | 07:35Redacción Cadena 3
FOTO: Murió un nene arrollado por un camión en Santiago del Estero.
Un nene de dos años y seis meses murió este lunes por la noche tras ser atropellado por un camión cañero en la ruta nacional 38 a la altura del departamento de Juan Bautista Alberdi, en la provincia de Santiago del Estero.
Ocurrió a las 19.30 cuando Neitan Gabriel Godoy cruzó repentinamente la ruta, y fue embestido por el vehículo en circunstancias que se tratan de precisar.
El impacto fue fatal y el nene no pudo ser salvado por los médicos que llegaron hasta la localidad de Los Arroyos. En el lugar trabajó personal policial de la Unidad Regional Sur, junto a Bomberos Voluntarios, Guardia Urbana Municipal y el servicio 107.
/Inicio Código Embebido/
Tecnología. WhatsApp: cómo desactivar el Meta AI y por qué es importante hacerlo
Aunque no se puede eliminar completamente en Argentina, existen formas de minimizar su presencia y mejorar tu experiencia de mensajería.
/Fin Código Embebido/
Neitan había sido criado por su abuela, quien estaba gestionando la tenencia, y su pareja, Augusto Josso, con quien estaba momentos antes del accidente.
“Ha sido segundo de descuido, porque yo fui a cambiarle el televisor porque a él siempre le atraía los dibujitos y algunos le agradaba y otros no. Segundos antes, él estaba conmigo en el jardín y cuando yo entré al dormitorio a cambiarle los dibujitos, él salió por la puerta lateral del domicilio que da al taller mecánico y cruzó la ruta, pero yo no vi en qué momento salió”, explicó el hombre, de 69 años en declaraciones a Noticias del Interior.
Además, expresó: “Yo soy compañero de la abuela y están viviendo en mi domicilio. Desde que la criatura tiene 2 meses nunca tuvo reconocimiento de la madre ni del padre, yo lo he criado desde ese momento hasta hoy que ocurrió esta desgracia totalmente que me tiene destruido y no sé qué va a ser de mi vida”.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un nene de dos años y seis meses murió tras ser atropellado por un camión cañero.
¿Quién es la víctima? La víctima es Neitan Gabriel Godoy, un niño criado por su abuela.
¿Cuándo ocurrió el accidente? El accidente ocurrió el lunes por la noche a las 19.30.
¿Dónde sucedió el accidente? El accidente sucedió en la ruta nacional 38 a la altura del departamento de Juan Bautista Alberdi.
¿Cómo sucedió el accidente? Neitan cruzó repentinamente la ruta y fue atropellado por un camión cañero.
¿Por qué es relevante esta noticia? Es relevante debido a la trágica muerte de un niño y las circunstancias del accidente que involucran la falta de supervisión.