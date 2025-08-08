FOTO: Murió un ciclista al ser atropellado por un colectivo frente a la estación de Once

Un ciclista de 28 años murió al ser atropellado por un colectivo de la línea 19, en el barrio porteño de Balvanera, frente a la estación ferroviaria de Once.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que Bomberos de la Ciudad concurrieron a la avenida Pueyrredón, observaron que el interno se encontraba detenido sobre la calzada y del lado derecho hallaron a la víctima, quien fue retirada.

En ese contexto, personal del SAME realizó maniobras de reanimación y se corroboró el fallecimiento.

El colectivo estaba fuera de servicio y no había pasajeros en su interior.

El tránsito permaneció interrumpido durante unos minutos por el trabajo de los peritos de la Policía Científica.

Se trata de una zona muy concurrida a raíz de que los usuarios vuelven de sus trabajos para tomar el tren Sarmiento en dirección a la zona oeste del conurbano.