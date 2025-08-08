Murió un ciclista al ser atropellado por un colectivo frente a la estación de Once
Un interno de la línea 19 embistió al joven de 28 años en la avenida Pueyrredón.
08/08/2025
FOTO: Murió un ciclista al ser atropellado por un colectivo frente a la estación de Once
Un ciclista de 28 años murió al ser atropellado por un colectivo de la línea 19, en el barrio porteño de Balvanera, frente a la estación ferroviaria de Once.
Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que Bomberos de la Ciudad concurrieron a la avenida Pueyrredón, observaron que el interno se encontraba detenido sobre la calzada y del lado derecho hallaron a la víctima, quien fue retirada.
En ese contexto, personal del SAME realizó maniobras de reanimación y se corroboró el fallecimiento.
El colectivo estaba fuera de servicio y no había pasajeros en su interior.
El tránsito permaneció interrumpido durante unos minutos por el trabajo de los peritos de la Policía Científica.
Se trata de una zona muy concurrida a raíz de que los usuarios vuelven de sus trabajos para tomar el tren Sarmiento en dirección a la zona oeste del conurbano.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la estación de Once? Un ciclista de 28 años fue atropellado por un colectivo de la línea 19.
¿Quién estaba involucrado en el accidente? La víctima era un ciclista de 28 años y el colectivo pertenece a la línea 19.
¿Cuándo sucedió el incidente? El accidente tuvo lugar el viernes 8 de agosto de 2025.
¿Dónde ocurrió el atropello? El hecho sucedió en la avenida Pueyrredón, frente a la estación de Once.
¿Cómo se desarrollaron los hechos? El ciclista fue encontrado a un lado del colectivo detenido y falleció tras maniobras de reanimación del SAME.
