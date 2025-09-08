Murió en la avenida 9 de Julio tras sufrir un fuerte dolor en pecho

FOTO: Un conductor falleció en la avenida 9 de Julio tras sufrir un fuerte dolor en pecho

El conductor de un auto falleció en plena avenida 9 de Julio luego de sufrir un fuerte dolor en pecho mientras manejaba. A pesar de la rápida acción del SAME, el hombre falleció.

El hecho sucedió en la madrugada de este lunes en el cruce de la avenida 9 de Julio y Adolfo Alsina. Por el operativo hay corte total en la zona, según supo la agencia Noticias Argentinas.

Personal de la Comisaría Vecinal 1B acudió al lugar tras un llamado al 911 y los efectivos procedieron a realizarle maniobras de RCP hasta la llegada del SAME, que constató el fallecimiento del hombre.

Conforme a la información brindada, familiares del conductor se acercaron hasta el lugar y detallaron que "padecía problemas cardiacos".