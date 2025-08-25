FOTO: Mendoza: investigan la brutal golpiza a un adolescente de 16 años durante una fiesta de 15

Un adolescente de 16 años sufrió una salvaje golpiza en un salón de eventos, en la ciudad mendocina de Luján de Cuyo, y la Justicia identificó a dos patovicas.

El hecho ocurrió entre la noche del sábado 23 y el domingo 24 de agosto durante una fiesta de 15 en el salón “Desert”, emplazado en la ruta Panamericana, cuando ambos guardias de seguridad fueron filmados mientras propinaban trompadas y patadas a Matías Brizuela.

De acuerdo a la información del portal del diario Los Andes, cuatro menores concurrieron al lugar y tres de ellos ingresaron porque el cuarto presentó una descompostura.

Según la denuncia radicada por la familia al Ministerio Público Fiscal local, los amigos de Brizuela buscaron caramelos para ayudarlo a raíz de que habría una baja de azúcar, pero cuando el joven intentó entrar al inmueble a fin de tomar su campera, fue atacado por dos empleados.

Virginia Verdier, madre del damnificado, sostuvo en la descripción del video que subió a sus redes sociales que los implicados “asfixiaron” a su hijo, quien “se desmayó y perdió el conocimiento”, a la vez que “fue arrastrado”.

Los otros adolescentes habían reservado un viaje de aplicación para retornar a sus hogares y la madre de la víctima, Virginia Verdier, manifestó que sin razón, “loco y violento lo ataca este hombre, por decirle de alguna manera, a un inocente joven de 16 años que le intentaba explicar que solo buscaba su campera”.

Brizuela fue trasladado de emergencia a la Clínica de Cuyo a causa de lesiones en el rostro y el estómago, en tanto el domingo recibió el alta.

El Cuerpo Médico Forense confirmó las heridas luego de analizar el cuerpo de Matías y la Justicia localizó a los involucrados, quienes podrían ser imputados en las próximas horas.