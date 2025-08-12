FOTO: "Me sacaste la vida", el mensaje de la mamá del nene asesinado por su papá en Lomas de Zamora

La mamá de Enzo Joaquín Ruffo, el nene que fue asesinado por su papá en Lomas de Zamora, le comentó una publicación en redes sociales a su expareja Alejandro Ruffo donde expuso su enojo ante el hecho y manifestó que le sacó “la vida”.

A fines de junio el acusado hizo una publicación con varias fotos junto al niño, y fue allí donde la mujer le comentó en reiteradas oportunidades. El primero de ellos fue “vas a arder en el infierno” y el siguiente fue aún más extenso.

“Asesino. Me sacaste la vida por creer q sos un ser superior... tenías que ser hombre e irte después de tanto maltrato verbal y violencia verbal… te vas a pudrir en la cárcel te lo juro por Joaco que en esto no tenía nada que ver... enfermo vos y todo tu sequito”, expuso.

En este momento el acusado continúa internado, con custodia policial, en el Hospital Gandulfo donde se recupera de las heridas que se provocó luego de intentar suicidarse tras cometer el crimen.

Aunque en un comienzo de la pesquisa se creyó que el atacante tenía problemas psiquiátricos, se confirmó que no tenía antecedentes por cuestiones de salud mental, motivo por el cual se determinó que se trató de una venganza contra la mamá del pequeño, quien se quería separar.

Se espera que cuando Ruffo se recupere sea indagado y se le realicen las pericias correspondientes.