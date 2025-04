"Me preocupan los chicos": Georgina Barbarossa se refirió al conflicto con Wanda

Un supuesto conflicto entre Wanda Nara y Georgina Barbarossa escala desde hace algunos meses ya que ambas son conductoras del mismo canal y a pesar de eso, Nara se niega a brindar una entrevista a “A la Barbarossa”, pero sí con Ángel de Brito, sin embargo Georgina sostuvo que sólo le preocupan las hijas del matrimonio.

“Me enteré por los medios que estaba enojada conmigo porque a mí, lo que hagan Wanda o Icardi, me da igual. Nancy Pazos sale a defender a Wanda con los botines de punta”, señaló la conductora al referirse a su panelista y añadió: “Por mi parte, siento que no tengo que defender porque los dos son personas grandes”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Lo único que me preocupa en ese matrimonio, son los chicos, me pongo en el papel de madre y abuela”, apuntó Barbarossa como gran parte de quienes siguen la historia a la vez que insistió: “Lo que hagan ellos, me da igual o no, porque nos da rating a todos”.

Sin embargo, Pazos sostuvo que Nara estaba enojada con el programa porque son “Icardistas”, al respecto, la conductora desconoció el conflicto y señaló: “No va a dar información falsa. Quizás, desde el entorno de Wanda le habrán agradecido por defenderla siempre”.

“Debe estar harta de que todo el mundo le haga preguntas, pero por un lado, ella hace pública su vida. Nuestra producción no hizo ninguna gestión para hablar con ella, sí, me gustaría. Me encantaría que lo hiciera con nosotros, pero si ella tiene más onda con Angelito -Ángel de Brito-. Vos podés imponer respeto, pero no cariño”, concluyó Georgina.